امام جمعه کوار: حضور پرشور مردم پاسخ محکم به دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد علی شهیم در خطبه‌های نماز جمعه کوار، بر لزوم رعایت تقوای الهی و دوری از نافرمانی پروردگار تأکید کرد.

وی با اشاره به یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: حاج قاسم سلیمانی یکی از بزرگترین مردان میدان دفاع از اسلام و میهن اسلامی بود که جان خود را برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی فدای وطن کرد. یاد او و دیگر شهدای انقلاب اسلامی همیشه در دل‌هایمان باقی خواهد ماند.

حجت الاسلام شهیم با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف، به ویژه در مقابله با تهدیدات دشمنان، به یک قدرت بی‌نظیر تبدیل شده است، گفت: در هفته‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران توانسته است ماهواره‌های جدیدی را به فضا پرتاب کند که این موضوع بیانگر پیشرفت‌های شگرف کشور در عرصه فناوری است.

امام جمعه کوار افزود: دشمنان جمهوری اسلامی ایران هرگز تصور نمی‌کردند که ایران اسلامی بتواند در این سطح از پیشرفت‌های علمی و فناوری قرار گیرد. این دستاوردها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران همواره در حال توسعه و قدرت‌نمایی در برابر دشمنان است.

حضور پرشور مردم در راهپیمایی‌ها و پاسخ به دشمنان

حجت الاسلام شهیم همچنین از حضور پرشور مردم در راهپیمایی‌ها و تجمعات مردمی قدردانی کرد و گفت: حضور شما در تمامی صحنه‌ها و عرصه‌های انقلاب، نشانگر غیرت و وفاداری شما به آرمان‌های انقلاب اسلامی است. دشمنان که روزی گمان می‌کردند مردم ایران پس از گذشت سال‌ها از انقلاب اسلامی، از حرکت‌های انقلابی فاصله خواهند گرفت، اکنون شاهد حضور پرشور شما هستند که این حضور یک پاسخ قاطع به دشمنان است.

وی تصری کرد: دشمنان ما هنوز نتوانسته‌اند ملت ایران را بشناسند. آن‌ها به اشتباه فکر می‌کنند که با تهدیدات خود می‌توانند مردم ایران را از مسیر انقلاب باز دارند، اما واقعیت این است که این مردم با ایمان و تحت پرچم حضرت علی (ع) و امام حسین (ع) در همه میدان‌ها حاضر می‌شوند و از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند.