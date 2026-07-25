یازده آمبولانس و ۱۳۰ نیروی امدادی تبریز در مسیر خدمت به زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بدرقه و اعزام نیروهای امدادی، درمانی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز صبح شنبه با حضور احمدرضا جودتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، حجتالاسلام والمسلمین یوسف خیری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، اکبر عزیزی مدیر حراست دانشگاه و جمعی از مدیران و مسئولان در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد.
رئیس اورژانس آذربایجان شرقی در این مراسم با اشاره به آغاز مأموریت نیروهای اعزامی اظهار کرد: امسال مدیریت درمانگاه مرزی شهید سلیمانی در پایانه مرزی مهران بر عهده دانشگاه علوم پزشکی تبریز خواهد بود و خدمات درمانی و فوریتهای پزشکی به زائران بهصورت شبانهروزی ارائه میشود.
سعید قدیمی افزود: در این مأموریت، ۱۳۰ نفر از نیروهای امدادی، درمانی و پشتیبانی شامل پزشکان، پرستاران، کارشناسان فوریتهای پزشکی و نیروهای پشتیبانی به مناطق مأموریتی اعزام شدند.
وی ادامه داد: همچنین ۱۱ دستگاه آمبولانس سبک و سنگین بهمنظور پشتیبانی از عملیات امدادرسانی و ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین به مناطق هدف اعزام شده است.
مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سه مرز اربعین
رئیس اورژانس آذربایجان شرقی با بیان اینکه از پنج مرز منتخب کشور، دانشگاه علوم پزشکی تبریز مسئولیت ارائه خدمات درمانی در سه مرز را بر عهده دارد، گفت: این مسئولیت نشاندهنده ظرفیت و توانمندی مجموعه دانشگاه در مدیریت خدمات سلامت در یکی از بزرگترین رویدادهای مذهبی جهان اسلام است.
وی تأکید کرد: تمامی نیروها و تجهیزات با آمادگی کامل به مناطق مأموریتی اعزام شدهاند تا خدمات درمانی و فوریتهای پزشکی با بالاترین کیفیت و بهصورت مستمر به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شود.
قدیمی خاطرنشان کرد: بهرهگیری از نیروهای متخصص، تجهیزات کامل امدادی و استقرار شبانهروزی تیمهای درمانی در مرزهای تعیینشده، با هدف تأمین سلامت و افزایش کیفیت خدماترسانی به زائران اربعین حسینی انجام میشود.
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