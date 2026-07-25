تیک تاک به نقض قانون محافظت از کودکان در مقابل قلدرهای سایبری متهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد حساب های کاربری این پلتفرم اجتماعی استانداردهای ایمنی که در قانون سرویس های دیجیتال اروپا(DSA) اعلام شده را ندارند. این سازمان اشاره کرده کوکان ممکن است حساب های کاربری خود را عمومی کنند و به افراد دیگر اجازه دیدن محتوایشان را بدهند و به این ترتیب در معرض خطر قلدری سایبری یا تماس از سوی افراد مجرم قرار گیرند.

از سوی دیگر کمیسیون که به عنوان رگولاتور فناوری اتحادیه اروپا عمل می کند، همچنین اعلام کرد حساب های کاربری خصوصی را نمی توان برای کودکان ایمن دانست زیرا از طریق فهرست «فالویینگ ها» و «فالوورها» کاربران دیگر می توان آنها را پیدا کرد.

تیک تاک که اعلام کرده یافته های کمیسیون اتحادیه اروپا را بررسی و با این رگولاتور همکاری می کند، اکنون با جریمه ای احتمالی تا سقف شش درصد درآمد سالانه خود روبرو است. رگولاتور اروپایی مذکور نیز قرار است درباره اقدام اجرایی خود تصمیم گیری کند.

کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده بود این اپ اشتراک گذاری ویدئو کوتاه باید تنظیمات پیش فرض حساب های کاربری عمومی کودکان را اصلاح کند تا محتوای آنها فقط برای کاربران زیر سن قانونی قابل مشاهده باشد.

تیک تاک در بیانیه ای اعلام کرد: حساب های کاربری نوجوانان در تیک تاک بیش از ۵۰ ویژگی از پیش تنظیم شده مخصوص حریم خصوصی و ایمنی دارد. حساب های کاربری افراد زیر ۱۸ سال به طور پیش فرض خصوصی هستند و ما یکی از معدود پلتفرم هایی هستیم که کاربران نوجوان نمی توانند از پیام مستقیم استفاده کنند.

این اتهامات، چهارمین موردی است که طی دو سال گذشته علیه تیک‌تاک مطرح شده است.