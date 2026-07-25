به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری صبح شنبه در نشست هیئات مذهبی استان با اشاره به اهمیت برگزاری مراسم اربعین حسینی اظهار کرد: اربعین امسال صحنه‌ای باشکوه از حضور ملت ایران در دفاع از ارزش‌های دینی و انقلابی خواهد بود و برافراشته شدن پرچم‌های «یالثارات الحسین(ع)» نماد عزم ملت برای ایستادگی در مسیر حق و عدالت است.

وی با بیان اینکه این حضور پیام روشنی برای افکار عمومی جهان خواهد داشت، افزود: شکوه راهپیمایی اربعین و حضور گسترده مردم، برتری جبهه حق را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد ملت ایران همچنان بر آرمان‌های عاشورا و مقاومت پایبند است.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران با تأکید بر نقش هیئت‌های مذهبی در عرصه اجتماعی و فرهنگی تصریح کرد: بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، حفظ حضور مؤمنانه و اثرگذار در میدان‌های مردمی از وظایف مهم هیئت‌های مذهبی است و این مجموعه‌ها همواره برای صیانت از این سنگر فرهنگی و جلوگیری از آسیب به آن تلاش خواهند کرد.

باقری که در گردهمایی رؤسای شورای هیئت‌های مذهبی مازندران در بابلسر سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: اربعین ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هیئت‌های مذهبی در کنار مردم با برپایی دسته‌های عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، ضمن زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا، بر استمرار مسیر عزت، مقاومت و خون‌خواهی شهدای جبهه حق تأکید خواهند کرد.

وی افزود: حضور پرشور مردم و هیئت‌های مذهبی در این مراسم، دشمنان را از تحقق اهدافشان مأیوس خواهد کرد و بار دیگر وحدت و انسجام ملت ایران را به نمایش خواهد گذاشت.