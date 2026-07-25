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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۰

واکنش بقائی به نگرانی‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا

واکنش بقائی به نگرانی‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا

سخنگوی وزارت خارجه گفت: کایا کالاس درباره نگرانی‌های حقوق بشری درباره ایران صحبت می‌کند درحالی که از محکوم کردن جنایات خودداری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی در فضای مجازی نوشت: کایا کالاس (مسئول سیاست خارجی اروپا) از «نگرانی‌های حقوق بشری» اتحادیه اروپا در مورد ایران صحبت می‌کند. چگونه می‌توان تعهد ادعایی به حقوق بشر را به این راحتی با ارائه پشتیبانی لجستیکی و فنی برای تجاوزات مرگبار علیه مردم ایران تجاوزاتی که عمداً غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی ملی را هدف قرار می‌دهند تطبیق داد؟ در حالی که از محکوم کردن حتی آشکارترین جنایات جنگی خودداری می‌کند و حتی یک کلمه همدردی برای کودکان ایرانی که توسط بمب‌ها و موشک‌های آمریکایی-اسرائیلی که توسط «پشتیبانی لجستیکی و فنی» خود اتحادیه اروپا امکان‌پذیر شده است، قتل عام می‌شوند، ابراز نمی‌کند. این صرفاً از دست دادن اعتبار نیست. این ابتذال شرارت است - و خالص‌ترین شکل ریاکاری.

کد مطلب 6898099
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      0 0
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      تروریسم و فاشیسم سایبری این اتحادیه ادامه راه فاشیست های نازی در اروپا هست. واکنش های ضد بشری این اتحادیه به پلتفرم اکس جنایت علیه بشریت هست
    • IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      0 0
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      سفارت این چند کشور یاغی وفرصت طلب را ببندید و بروند پی کارشان.

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