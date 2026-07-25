علی کاظمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا روز ۲ مردادماه ۱۴۰۵، ۱۱ هزار و ۶۳۳ نفر از زائران استان در سامانه سماح برای سفر اربعین ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ثبتنام ۱۰ هزار و ۷۱۶ نفر نهایی شده و روند نامنویسی همچنان ادامه دارد.
وی گفت: از میان ثبتنامکنندگان، ۹ هزار و ۵۶۳ نفر مرز مهران را برای خروج از کشور انتخاب کردهاند و سایر زائران نیز دیگر مرزهای رسمی را برای عزیمت به عتبات عالیات برگزیدهاند.
مدیرکل حج و زیارت خراسانشمالی افزود: بر اساس آمار ثبتنامی، ۶ هزار و ۹۷۳ نفر از زائران را آقایان و ۴ هزار و ۶۴۹ نفر را بانوان تشکیل میدهند.
وی با اشاره به نحوه سفر زائران گفت: ۶ هزار و ۸۵۸ نفر با خودروی شخصی، ۳ هزار و ۷۹۵ نفر با اتوبوس و سایر زائران نیز با دیگر وسایل نقلیه راهی مرزهای خروجی کشور خواهند شد.
مدیرکل حج و زیارت خراسانشمالی افزود: بیشترین تقاضای اعزام مربوط به ۳ مردادماه است که تاکنون ۲ هزار و ۳۷ نفر این تاریخ را برای آغاز سفر خود انتخاب کردهاند و پس از آن، ۲ مردادماه با یک هزار و ۴۵۶ نفر در رتبه بعدی قرار دارد.
وی افزود: شهرستان بجنورد با ۵ هزار و ۵۴۰ نفر بیشترین تعداد ثبتنامکنندگان اربعین را به خود اختصاص داده است و پس از آن اسفراین با یک هزار و ۵۹۵ نفر، شیروان با یک هزار و ۲۹۵ نفر، جاجرم با ۷۶۳ نفر، گرمه با ۶۸۴ نفر، آشخانه با ۵۵۲ نفر و فاروج با ۴۱۳ نفر قرار دارند.
کاظمی در پایان تصریح کرد: سایر ثبتنامها نیز مربوط به دیگر شهرها و بخشهای استان است و با توجه به ادامه فرآیند نامنویسی، پیشبینی میشود شمار زائران اربعین خراسانشمالی در روزهای آینده افزایش یابد.
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