به گزارش خبرنگار مهر، عباس رضایی صبح شنبه در کارگاه تخصصی «رسانه و هوش مصنوعی» استان کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از حضور خبرنگاران، مدیران رسانه‌ها و برگزارکنندگان این نشست، اظهار کرد: با توجه به سرعت تحولات عرصه رسانه و فناوری‌های نوین، اگر آموزش و بازآموزی مستمر در دستور کار فعالان رسانه قرار نگیرد، بخشی از ظرفیت‌های این حوزه از دست خواهد رفت.

وی با اشاره به تغییر مرجعیت رسانه‌ای در سال‌های اخیر افزود: توسعه شبکه‌های اجتماعی و ظهور «انسان‌رسانه‌ها» موجب تغییر الگوی اطلاع‌رسانی شده و خبرنگاران برای ایفای نقش مؤثر در این فضا نیازمند آموزش‌های تخصصی و به‌روز هستند.

مدیر سازمان بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تجربه رخدادهای اخیر و جنگ رسانه‌ای، اهمیت آمادگی رسانه‌ها را دوچندان کرده است، تصریح کرد: بر همین اساس و با همکاری روابط عمومی استانداری، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت توزیع نیروی برق استان و مجمع فعالان فضای مجازی، برگزاری سلسله کارگاه‌های آموزشی در دستور کار قرار گرفت که نخستین دوره آن با موضوع «رسانه و هوش مصنوعی» برگزار شد.

رضایی با اشاره به عملکرد رسانه‌های استان در ایام بحران اخیر گفت: قطع برخی بسترهای ارتباطی و وابستگی تعدادی از رسانه‌ها به شبکه‌های اجتماعی خارجی، موجب کاهش فعالیت بخشی از رسانه‌ها شد، اما رسانه‌هایی که از زیرساخت‌های داخلی بهره می‌بردند، توانستند نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی و جریان‌سازی ایفا کنند.

وی ادامه داد: این موضوع نشان داد که تقویت مهارت‌های حرفه‌ای، آشنایی با شیوه‌های نوین تولید و انتشار محتوا و آمادگی برای فعالیت در شرایط مختلف، از نیازهای اساسی جامعه رسانه‌ای استان است.

مدیر سازمان بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از عملکرد رسانه‌های فعال در پوشش رویدادهای اخیر، گفت: تعدادی از خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان با حضور میدانی و پوشش مستمر اخبار، نقش قابل توجهی در انعکاس رویدادها و ایجاد جریان اطلاع‌رسانی ایفا کردند.

رضایی همچنین از رونمایی پوستر نخستین جشنواره رسانه‌ای مدیریت مصرف انرژی در حاشیه این نشست خبر داد و افزود: این جشنواره با هدف تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای در حوزه مدیریت مصرف برق برگزار می‌شود و خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای می‌توانند آثار خود را تا پایان مهلت تعیین شده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی در پایان با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی، از خبرنگاران خواست با تولید و انتشار محتوای خبری، تصویری و رسانه‌ای، در انعکاس هرچه بهتر این رویداد بزرگ معنوی مشارکت فعال داشته باشند.