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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

شاخص کل بورس در آستانه ۴.۹ میلیون واحدی قرار گرفت

شاخص کل بورس در آستانه ۴.۹ میلیون واحدی قرار گرفت

شاخص کل بورس تهران در معاملات سوم مرداد ۱۴۰۵ با رشد بیش از ۵ هزار واحدی به آستانه ورود به کانال ۴.۹ میلیون واحد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس تهران در جریان معاملات امروز شنبه با رشد ۵ هزار و ۱۷۲ واحدی، در ارتفاع ۴ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۱۷۳ واحد ایستاد.

همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۹ هزار و ۳۹۸ واحدی به یک میلیون و ۳۶۵ هزار و ۴۶۲ واحد رسید که نشان‌دهنده روند صعودی در بخش عمده‌ای از نمادهای بازار است.

بر اساس این گزارش، ارزش بازار تا اواسط معاملات امروز به ۱۴۱ هزار و ۴۹۴ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین تعداد معاملات انجام‌شده ۲۵۲ هزار و ۲۴۴ فقره، ارزش معاملات ۱۳۵ هزار و ۳۳۶ میلیارد تومان و حجم معاملات ۱۱.۶۶۲ میلیارد سهم ثبت شد.

کد مطلب 6898175
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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