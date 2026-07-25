شاخص کل بورس در آستانه ۴.۹ میلیون واحدی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس تهران در جریان معاملات امروز شنبه با رشد ۵ هزار و ۱۷۲ واحدی، در ارتفاع ۴ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۱۷۳ واحد ایستاد.

همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۹ هزار و ۳۹۸ واحدی به یک میلیون و ۳۶۵ هزار و ۴۶۲ واحد رسید که نشان‌دهنده روند صعودی در بخش عمده‌ای از نمادهای بازار است.

بر اساس این گزارش، ارزش بازار تا اواسط معاملات امروز به ۱۴۱ هزار و ۴۹۴ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین تعداد معاملات انجام‌شده ۲۵۲ هزار و ۲۴۴ فقره، ارزش معاملات ۱۳۵ هزار و ۳۳۶ میلیارد تومان و حجم معاملات ۱۱.۶۶۲ میلیارد سهم ثبت شد.