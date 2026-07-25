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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۲

جام جهانی تیراندازی - هانگژو

با حذف تیرانداز کره‌ای چهل امیرانی فینالیست شد

با حذف تیرانداز کره‌ای چهل امیرانی فینالیست شد

ملی‌پوش تفنگ بادی ۱۰ متر ایران پس از حذف نماینده کره جنوبی به دلیل مردود شدن در تست سلاح به عنوان نفر هشتم راهی فینال جام جهانی تیراندازی هانگژوی چین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از جام جهانی تیراندازی در هانگژوی چین نمایندگان کشورمان در تفنگ ۱۰ متر بانوان در رقابت با ۸۳ تیرانداز در خط آتش ایستادند.

شرمینه چهل امیرانی که در پایان دور مقدماتی تفنگ بادی ۱۰ متر بانوان در جام جهانی تیراندازی در هانگژو چین با ثبت امتیاز ۶۳۱/۷ در رده نهم ایستاده بود پس از حذف نماینده کره جنوبی به دلیل رد شدن در تست سلاح به عنوان نفر هشتم راهی فینال شد.

در این بخش فاطمه امینی با ۶۲۵.۶ امتیاز در رده چهل و پنجم ایستاد و نجمه خدمتی نیز با ۶۲۴.۹ امتیاز پنجاه و یکم شد.

هدایت تیم تفنگ کشورمان را محمد زائر رضایی به عنوان سرمربی و امیرحسین گلپسند به عنوان مربی برعهده دارند.

جام جهانی تیراندازی با حضور ۶۸۳ ورزشکار از ۶۶ کشور در چین در حال برگزاری است و تا ۶ مرداد ماه ادامه دارد.

کد مطلب 6898134

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