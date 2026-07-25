اسماعیل عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت آمادهسازی تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: مرحله پایانی اردوی تیم ملی از روز سهشنبه آغاز شده و این اردو تا زمان اعزام ملیپوشان به بازیهای آسیایی به صورت پیوسته ادامه خواهد داشت. البته در این مدت زمانهایی برای ریکاوری و استراحت ورزشکاران در نظر گرفته شده اما ملیپوشان دیگر به خانههای خود بازنمیگردند و روند آمادهسازی به شکل متمرکز دنبال میشود.
وی با اشاره به شرایط اردوهای تیم ملی افزود: تلاش کردیم در این مرحله تمام تمرکزمان روی آمادهسازی فنی و ذهنی ورزشکاران باشد تا ملیپوشان با آمادگی کامل راهی مسابقات شوند. هر چه به زمان اعزام نزدیکتر میشویم تمرینات نیز تخصصیتر و با فشار بیشتری دنبال خواهد شد تا تیم در بهترین شرایط ممکن قرار بگیرد.
سرمربی تیم ملی کامپوند درباره امکانات و نیازهای این تیم گفت: رشته کامپوند رشتهای تجهیزاتمحور است و کیفیت تجهیزات نقش مهمی در عملکرد ورزشکاران دارد. خوشبختانه فدراسیون در تأمین تجهیزات مورد نیاز بهویژه تجهیزات مصرفی همکاری خوبی با تیم ملی داشته و بخش زیادی از نیازهای ما برطرف شده است. امیدواریم این حمایتها تا زمان اعزام نیز ادامه داشته باشد تا ورزشکاران بدون دغدغه تنها روی تمرینات خود تمرکز کنند.
عبادی در خصوص برگزاری اردوهای تدارکاتی خارج از کشور نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی برنامههای آمادهسازی در تهران دنبال میشود و احتمال دارد در ادامه یک اردوی داخلی نیز در یکی از استانها برگزار کنیم. درباره اردوی برونمرزی نیز فدراسیون پیگیر این موضوع است اما با توجه به محدودیت زمانی برگزاری چنین اردویی کمی دشوار به نظر میرسد. با این حال اگر شرایط فراهم شود قطعاً حضور در یک اردوی خارجی یا شرکت در مسابقات تدارکاتی میتواند به روند آمادهسازی تیم کمک کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر مسابقه تدارکاتی خاصی پیش از بازیهای آسیایی در برنامه نداریم ولی اگر فرصت مناسبی ایجاد شود، حضور در یک رویداد بینالمللی میتواند محک خوبی برای ملیپوشان باشد و نقاط قوت و ضعف تیم را پیش از آغاز مسابقات مشخص کند.
سرمربی تیم ملی کامپوند درباره شانس ایران برای کسب مدال در بازیهای آسیایی نیز اظهار داشت: رقابتها در سطح بسیار بالایی برگزار خواهد شد و کشورهای مدعی سرمایهگذاری قابل توجهی در این رشته انجام دادهاند اما با وجود این شرایط معتقدم تیم ایران نیز از ظرفیت لازم برای قرار گرفتن روی سکو برخوردار است. اگر ورزشکاران بتوانند تواناییهای واقعی خود را در مسابقات به نمایش بگذارند کسب مدال دور از دسترس نخواهد بود.
عبادی با اشاره به اضافه شدن رشته کامپوند به بازیهای المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس گفت: حضور کامپوند در المپیک اتفاق بسیار مهمی برای این رشته است و قطعاً نگاه فدراسیون نیز به این موضوع تغییر کرده است. از همین حالا برنامهریزیها برای حضور موفق در این رویداد آغاز شده و مسیر آمادهسازی ملیپوشان با نگاه به المپیک دنبال میشود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: طبیعی است که در گام نخست مهمترین هدف ما کسب سهمیه المپیک باشد اما با توجه به ظرفیتی که در کامپوند ایران وجود دارد فدراسیون تنها به حضور در المپیک فکر نمیکند و برای کسب مدال نیز برنامهریزیهایی انجام داده است. هرچند زمان زیادی از اعلام اضافه شدن این رشته به المپیک نمیگذرد اما تلاش میکنیم از همین حالا زیرساختهای لازم برای موفقیت در آن رقابتها فراهم شود.
عبادی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به عملکرد ملیپوشان گفت: امیدوارم با تداوم روند آمادهسازی و حمایتهایی که از تیم ملی صورت گرفته است بتوانیم نماینده شایستهای برای کشورمان در بازیهای آسیایی باشیم و نتایجی در شأن تیراندازی با کمان ایران کسب کنیم.
نظر شما