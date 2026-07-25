محمدرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماهیت ژنتیکی بیماری هموفیلی و اختلالات ناشی از آن در فرآیند انعقاد خون، اظهار کرد: مدیریت این بیماری نیازمند مراقبت مداوم، پایشهای منظم پزشکی و دسترسی بدون وقفه به درمانهای تخصصی است. در همین راستا، دانشگاه علوم پزشکی کاشان تمام توان خود را به کار گرفته تا با ارائه خدمات جامع، بسترهای لازم را برای ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی این گروه از بیماران فراهم کند.
وی در ادامه با اعلام آمار بیماران شناساییشده در منطقه تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۸ بیمار مبتلا به هموفیلی در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان قرار دارند و از خدمات متنوع درمانی، مراقبتی و دارویی بهرهمند میشوند. تداوم حمایتهای تخصصی از بیماران خاص، یکی از اولویتهای اساسی این دانشگاه در حوزه سلامت عمومی است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، توزیع منظم و بهموقع فاکتورهای انعقادی را از ارکان اصلی زنجیره درمان دانست و افزود: برنامه معاونت درمان برای حمایت از این بیماران، فراتر از توزیع دارو است؛ ارائه مشاوره ژنتیک، آموزش شیوههای خودمراقبتی به بیماران، پایش مستمر وضعیت بالینی آنها و افزایش سطح آگاهی خانوادهها از دیگر اقدامات محوری است که با جدیت دنبال میشود.
فاضل با تشریح نقش کلیدی بیمارستان متینی در فرآیند درمان این بیماران گفت: این مرکز درمانی بهعنوان قطب تخصصی ارائه خدمات به بیماران هموفیلی در منطقه، بهصورت شبانهروزی فعال است. تیمی مجرب و چندتخصصی شامل فوقتخصص خون، دندانپزشک و سایر پزشکان متخصص در این بیمارستان مستقر هستند تا در شرایط عادی و وضعیتهای اورژانسی، خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز را به بیماران ارائه دهند.
وی بر ضرورت اجرای روشهای درمانی پیشگیرانه (پروفیلاکسی) تأکید کرد و یادآور شد: دسترسی سریع به داروهای حیاتی، آموزش صحیح شیوههای مدیریت بیماری و پیگیری دقیق روند درمان، نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از خونریزیهای مکرر مفصلی و داخلی دارد. این اقدامات نهتنها از بروز معلولیتها و ناتوانیهای حرکتی جلوگیری میکند، بلکه مسیر زندگی عادی را برای مبتلایان هموارتر میسازد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در پایان با اشاره به کاهش دغدغههای مالی بیماران و خانوادههای آنان خاطرنشان کرد: تمامی خدمات درمانی و دارویی ارائهشده به بیماران هموفیلی تحت پوشش کامل بیمههای پایه و صندوق حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج قرار دارد. دانشگاه علوم پزشکی کاشان با رویکرد عدالت در سلامت، ارتقای استانداردهای درمانی و تسهیل دسترسی به پزشکان متخصص را به عنوان یک مأموریت مستمر پیگیری میکند.
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