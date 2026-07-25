بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در لیست خروج استانداردلیژ

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استاندارد لیژ بلژیک در تابستان جاری تغییرات زیادی داشته است. تاکنون ۶ بازیکن جدید به این تیم اضافه شده‌اند و در مقابل، چندین بازیکن نیز این تیم را ترک کرده‌اند. بیشتر جداشده‌ها بازیکنانی بودند که دیگر در برنامه‌های باشگاه جایی نداشتند یا قراردادشان به پایان رسیده بود.

با این حال، استاندارد لیژ یک موفقیت مالی بزرگ در بازار نقل‌وانتقالات به دست آورد؛ این باشگاه رافیکی سعید را با مبلغ ۹ میلیون یورو به ولورهمپتون فروخت. با وجود این، مدیران باشگاه انتظار داشتند چند بازیکن کلیدی دیگر نیز بتوانند درآمد بیشتری برای باشگاه ایجاد کنند اما برخلاف انتظار مدیران، تاکنون بازار خروجی استاندارد بسیار آرام بوده است.

بازیکنانی مانند:

* ماتیو اپولو

* مارلون فوسی

* مارکو ایلایماهاریترَها

* دنیس اکرِت آیِنسـا درگاهی (مهاجم تیم ملی فوتبال ایران)

در ماه‌های اخیر بارها به‌عنوان گزینه‌های احتمالی جدایی مطرح شده بودند، اما همچنان در لیژ حضور دارند.

طبق گزارش رسانه «Sudinfo»، استاندارد لیژ تاکنون حتی یک پیشنهاد رسمی برای این چهار بازیکن دریافت نکرده است و در حال حاضر انتقال قریب‌الوقوع هیچ‌کدام از آنها در دستور کار نیست.

این شرایط باعث شده مارک ویلموتس مدیر ورزشی استاندارد (سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران) از روند بازار نقل‌وانتقالات چندان رضایت نداشته باشد.