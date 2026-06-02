بازتاب حضور دنیس درگاهی در تیم ملی فوتبال ایران در رسانه های اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، لیست نهایی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ روز گذشته (دوشنبه ۱۱ خرداد) اعلام شد که در آن نام دنیس درگاهی (اکرت آینسا) دیده می شد. بازیکنی که به تازگی تابعیت ایران را گرفته و هنوز در کارنامه او بازی ملی دیده نمی شود و باید دید در جام جهانی چه عملکردی از خود به نمایش خواهد گذاشت.

رسانه «farodevigo» اسپانیا در این رابطه نوشت: دنیس اکرت آیِنسا، مهاجم ۲۹ ساله متولد آلمان که سابقه بازی در تیم سلتاویگو اسپانیا را در کارنامه دارد، یکی از چهره‌های جالب توجه فهرست تیم ملی ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار می‌رود.

داستان حضور او در تیم ملی ایران به پیشینه خانوادگی‌اش بازمی‌گردد. اکرت در شهر بن آلمان متولد شده است. مادر او اهل شهر توی در اسپانیا است و به همین دلیل زمانی که در سال ۲۰۱۷ به سلتاویگو پیوست، با شهر ویگو آشنایی داشت و به زبان اسپانیایی نیز صحبت می‌کرد. با این حال، پدر او تابعیت دوگانه آلمانی و ایرانی دارد و ریشه‌های خانوادگی‌اش به ایران بازمی‌گردد.

همین پیشینه خانوادگی باعث شد دنیس اکرت واجد شرایط بازی برای تیم ملی ایران شود. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، او را در فهرست نهایی ۲۶ نفره ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ قرار داده است. نام او در فهرست تیم ملی با عنوان «دنیس درگاهی» ثبت شده است.

این مهاجم از ۱۱ ژوئن همراه تیم ملی ایران در جام جهانی حضور خواهد داشت و تلاش می‌کند به تیم کشورش در رقابت‌های گروه هفتم کمک کند؛ گروهی که ایران در آن با تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزیلند هم‌گروه است. او در این تیم کنار بازیکنانی چون مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش به میدان خواهد رفت و این احتمال وجود دارد که نخستین بازی خود را در دیدار مقابل نیوزیلند انجام دهد.

دنیس اکرت در تابستان سال ۲۰۱۷ با رویای بازی برای سلتاویگو راهی این باشگاه شد. او از تیم‌های پایه بوروسیا مونشن‌گلادباخ آلمان به سلتاویگو بی پیوست تا جای خالی بورخا ایگلسیاس را پر کند. قرارداد او چهار ساله بود و قرار بود در ابتدا برای تیم دوم باشگاه بازی کند.

هرچند دوران حضور او در سلتاویگو بی آن‌طور که انتظار می‌رفت پرفروغ نبود، اما موفق شد به تیم اصلی راه پیدا کند. در فصل ۲۰۱۹-۲۰۱۸ و در دوران سرمربیگری آنتونیو محمد، برای نخستین بار در لالیگا به میدان رفت و در مجموع ۹ بازی انجام داد. او حتی در یکی از مسابقات برابر آلاوس به عنوان بازیکن ثابت بازی کرد، اما در ۲۱۳ دقیقه حضورش موفق به گلزنی نشد.

اکرت در ژانویه ۲۰۱۹ به صورت قرضی راهی اکسلسیور هلند شد و دیگر به ویگو بازنگشت. پس از آن در تیم‌های اینگولشتات آلمان، یونیون سن‌ژیلواز بلژیک و سپس استاندارد لیژ بازی کرد. او در سال ۲۰۲۵ با قراردادی به ارزش ۲.۵ میلیون یورو به استاندارد لیژ پیوست و قراردادش با این باشگاه تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد.

اکنون این مهاجم آلمانی‌الاصل با ریشه‌های ایرانی در آستانه بزرگ‌ترین تجربه دوران حرفه‌ای خود قرار گرفته و امیدوار است در جام جهانی ۲۰۲۶ با پیراهن تیم ملی ایران بدرخشد.

روزناکه «کیکر آلمان» در این رابطه نوشت: تیم ملی فوتبال ایران برای هفتمین بار موفق شد جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی فوتبال را کسب کند و عصر روز دوشنبه فهرست نهایی ۲۶ نفره خود را برای این رویداد بزرگ که به میزبانی مشترک ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، اعلام کرد.

در این فهرست، نامی آشنا از فوتبال آلمان نیز دیده می‌شود؛ دنیس اکرت آیِنسا، مهاجمی که در شهر بن آلمان متولد شده و فوتبال خود را در رده‌های پایه باشگاه‌های کلن و بوروسیا مونشن‌گلادباخ آغاز کرده است، برای نخستین بار در جام جهانی با پیراهن ایران به میدان خواهد رفت.

این بازیکن ۲۹ ساله که سابقه بازی در تیم ملی زیر ۱۹ سال آلمان را نیز دارد، اخیراً با تغییر تابعیت فوتبالی تصمیم گرفت برای ایران بازی کند. او در فهرست رسمی فیفا با نام خانوادگی پدر ایرانی‌اش یعنی «درگاهی» ثبت شده است. اکرت تاکنون هیچ بازی ملی برای ایران انجام نداده اما احتمال دارد در دیدار تدارکاتی پایانی پیش از جام جهانی مقابل مالی، نخستین بازی خود را تجربه کند.

در این میان، هدایت تیم ملی ایران بر عهده امیر قلعه‌نویی است و مهم‌ترین ستاره این تیم همچنان مهدی طارمی به شمار می‌رود؛ مهاجمی ۳۳ ساله که سابقه بازی در اینتر میلان و پورتو را دارد و ۴۸ بار در لیگ قهرمانان اروپا به میدان رفته است. در کنار او، بازیکنان لژیونر و همچنین ۱۷ بازیکن شاغل در لیگ داخلی نیز در ترکیب حضور دارند.

در حاشیه این رقابت‌ها، برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی ایران نیز دستخوش تغییر شده است. در ابتدا قرار بود اردوی ایران در شهر توسان ایالت آریزونا برگزار شود، اما به دلیل برخی محدودیت‌ها و مسائل سیاسی، محل اسکان تیم به شهر تیخوانا در مکزیک منتقل شد.

تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در گروهی دشوار قرار دارد و باید به ترتیب با نیوزیلند، بلژیک و مصر روبه‌رو شود؛ دیدارهایی که در شهرهای مختلف آمریکا برگزار خواهند شد و نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت صعود ایران خواهند داشت.

رسانه «lesoir» بلژیک در خصوص دنیس درگاهی نوشت: این بازیکن که دارای تابعیت دوگانه اسپانیا و آلمان است، در نهایت تصمیم گرفت برای تیم ملی ایران بازی کند. او پیش‌تر در گفتگویی تأکید کرده بود که رویارویی با تیم ملی بلژیک برایش بسیار خاص خواهد بود، چرا که با برخی از بازیکنان این تیم سابقه هم‌بازی بودن دارد و همچنین سال‌ها در بلژیک زندگی کرده و این کشور نقش مهمی در مسیر فوتبالی‌اش داشته است.

آینسا همچنین گفته بود: می‌دانم این فرصت می‌تواند رویای هر فوتبالیستی را محقق کند.

با حضور او، دنیس آینسا دومین بازیکن باشگاه استاندارد لیژ است که در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور خواهد داشت؛ پیش از او، ماتیو اپولو نیز در فهرست تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو قرار گرفته است.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل