اکرت همچنان دور از ترکیب/ مهاجم دورگه در انتظار اولین فرصت جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران با توجه به فشردگی مسابقات مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در حال بررسی ایجاد تغییراتی در ترکیب اصلی برای دیدار مقابل مصر است، دنیس اکرت همچنان فاصله محسوسی با حضور در ترکیب شاگردان امیر قلعه‌نویی دارد.

سرمربی تیم ملی و دستیارانش در روزهای اخیر به تعدادی از بازیکنان نیمکت‌نشین دو دیدار گذشته مقابل نیوزیلند و بلژیک اعلام کرده‌اند خود را برای حضور در ترکیب اصلی آماده کنند تا از فشار بدنی وارد شده به نفرات ثابت کاسته شود. با این حال، بررسی شرایط تمرینی نشان می‌دهد اکرت هنوز نتوانسته نظر مثبت کادر فنی را برای حضور در میدان جلب کند.

مهاجم دوتابعیتی تیم ملی که پیش از آغاز جام جهانی یکی از چهره‌های مورد توجه رسانه‌ها و هواداران بود، در تمرینات اخیر برتری محسوسی نسبت به سایر مهاجمان حاضر در اردو نداشته و همین موضوع باعث شده شانس حضورش در ترکیب اصلی یا حتی تعویضی ایران کاهش پیدا کند.

در شرایطی که احتمال استفاده از نفراتی همچون مهدی قایدی، روزبه چشمی و امیرمحمد رزاقی‌نیا در دیدار مقابل مصر افزایش یافته، اکرت هنوز نتوانسته جایگاه خود را در برنامه‌های تاکتیکی قلعه‌نویی پیدا کند و به نظر می‌رسد برای نخستین حضورش در جام جهانی باید همچنان منتظر بماند.

بر این اساس، احتمال اینکه این مهاجم بدون حتی یک دقیقه بازی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ را پشت سر بگذارد، بیش از هر زمان دیگری مطرح شده است؛ اتفاقی که می‌تواند آغاز حضور او در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان را با حسرت همراه کند.

دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه ششم تیرماه برگزار خواهد شد که می‌تواند با تغییرات قابل توجه در ترکیب تیم ملی همراه باشد، اما فعلاً نام دنیس اکرت در میان گزینه‌های اصلی برای حضور در زمین دیده نمی‌شود.