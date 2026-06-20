گزارش رسانه انگلیسی از مهاجم تیم ملی/مسیر عجیب درگاهی برای جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ فیفا در ایالات متحده، مکزیک و کانادا به صحنهای برای نمایش گسترده پدیده «دیاسپورا» (پراکندهشدن جمعیت یک کشور در کشورهای دیگر) در فوتبال ملی جهان تبدیل شده است؛ پدیدهای که در آن بازیکنان دارای ریشههای مهاجرتی یا تابعیت دوم، نقش مهمی در ترکیب تیمهای ملی ایفا میکنند.
بر اساس آمار منتشرشده، از مجموع ۱۲۴۸ بازیکن حاضر در ۴۸ تیم ملی این رقابتها، ۲۸۸ بازیکن معادل ۲۳.۰۷ درصد در خارج از کشور خود متولد شدهاند و از طریق ریشه خانوادگی یا فرآیند تابعیت، پیراهن تیمهای ملی مختلف را بر تن کردهاند.
در میان این بازیکنان، چهرههایی همچون ارلینگ هالند (نروژ) متولد انگلیس، مایکل اولیسه (فرانسه) متولد انگلیس، اسکات مکتامینی (اسکاتلند) متولد انگلیس و آنتوان سمنیو (غنا) متولد انگلیس دیده میشوند. همچنین در ترکیب تیم ملی آمریکا نیز شش بازیکن از جمله جیو رینا (متولد آلمان) و سرجینیو دِست (متولد هلند) حضور دارند.
در نقطهای دیگر از این روند، تیم ملی کوراسائو تقریباً بهطور کامل متشکل از بازیکنانی است که خارج از خاک این کشور به دنیا آمدهاند؛ بهطوریکه ۲۵ نفر از ۲۶ بازیکن این تیم، متولد خارج از جزیره هستند.
فوتبال ملی طی سالهای اخیر بهطور فزایندهای به سمت استفاده از بازیکنان دارای ریشه خانوادگی حرکت کرده است؛ روندی که نخستینبار بهصورت گسترده در جام جهانی ۱۹۹۰ و با تیم ملی جمهوری ایرلند و حضور ۱۳ بازیکن متولد خارج از این کشور مطرح شد و بعدها با عنوان «قانون مادربزرگها» شناخته شد.
مسیر پیچیده دنیس درگاهی تا تیم ملی ایران
اما در میان تمامی نمونههای این پدیده، پرونده دنیس دَرگاهی یکی از پیچیدهترین و خاصترین مسیرها را برای رسیدن به تیم ملی یک کشور رقم زده است.
این بازیکن ۲۹ ساله که سابقه حضور در تیمهایی چون بروسیا مونشنگلادباخ، سلتاویگو و یونیون سنژیلواز را در کارنامه دارد و در حال حاضر برای استاندارد لیژ بلژیک به میدان میرود، هنوز نخستین بازی ملی خود را برای ایران انجام نداده است.
وی که پیشتر با نام دنیس اکهرت شناخته میشد، متولد آلمان است و از پدری آلمانی و مادری اسپانیایی متولد شده، اما ریشه ایرانی خود را از پدربزرگ پدریاش دارد.
بررسیها نشان میدهد روند دریافت تابعیت ایران برای این بازیکن با پیچیدگیهای قابل توجهی همراه بوده است؛ بهگونهای که طبق قوانین داخلی، تنها افرادی که ارتباط مستقیم با دارندگان پاسپورت ایرانی دارند، واجد شرایط دریافت تابعیت محسوب میشوند.
در همین چارچوب، برای اثبات نسبت خانوادگی، آزمایش DNA میان پدر این بازیکن که به تهران سفر کرده بود و یکی از بستگان خانوادگی (آناهیتا درگاهی، بازیگر شناختهشده ایرانی) انجام شد تا ارتباط خونی مورد تأیید قرار گیرد.
این روند در نهایت در ماه آوریل به نتیجه رسید و یک ماه بعد، در ماه مه، گذرنامه ایرانی برای این بازیکن صادر شد تا وی امکان حضور در فهرست تیم ملی ایران را پیدا کند. او همچنین نام خانوادگی خود را به «دَرگاهی» تغییر داده است.
نقش شبکههای اجتماعی در افشای هویت
بر اساس اظهارات این بازیکن در یک پادکست ورزشی، انتشار یک تصویر خانوادگی توسط عمه اش آناهیتا دَرگاهی در شبکههای اجتماعی، نقطه آغاز آشکار شدن ریشه ایرانی او بوده است.
وی در اینباره گفته است: آناهیتا درگاهی یکبار عکسی از من و خانوادهام منتشر کرد و همین باعث شد مردم متوجه شوند من ریشه ایرانی دارم. بعد از آن، سوالها شروع شد و همه چیز شکل گرفت.»
او افزود: اگر او فرد مشهوری نبود، شاید هیچوقت کسی متوجه ایرانی بودن من نمیشد، اما من این ریشه را انکار نمیکنم.
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