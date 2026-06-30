دنیس اکرت: ناراحتم که نتوانستم به تیم ملی فوتبال ایران کمک کنم

به گزارش خبرنگار مهر، دنیس اکرت مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، پس از حذف شاگردان امیر قلعهنویی از رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ با انتشار پیامی در فضای مجازی به این اتفاق واکنش نشان داد.
این مهاجم که در جریان مسابقات جام جهانی برای تیم ملی ایران حتی یک ثانیه هم بازی نکرد، از پایان زودهنگام حضور ایران در این رقابتها ابراز تأسف کرد و نوشت: «بسیار غمگینم که جام جهانی برای ما تمام شد. نه فقط به خاطر حذف شدنمان، بلکه چون این شانس را داشتم که افراد فوقالعادهای را در این مسیر ملاقات کنم.»
اکرت در ادامه با اشاره به پایان فصل و حسرتهای باقیمانده افزود: «دردناک است که بدانم این فصل به پایان رسیده است. گاهی آرزو میکنی میتوانستی زمان را به عقب برگردانی و چند چیز را تغییر دهی.»
مهاجم تیم ملی ایران همچنین درباره عملکرد شخصی خود در این مسابقات اظهار داشت: «برای من این موضوع سخت است، چون نتوانستم به اندازهای که امیدوار بودم به تیم کمک کنم، اما با وجود همه اینها، این تورنمنت را با قدردانی فراوان ترک میکنم.»
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