به گزارش خبرنگار مهر، سعید الهویی در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی درباره انتخاب فهرست نهایی تیم ملی اظهار داشت: فکر میکنم یکی از روزهای سخت کادرفنی در ماههای اخیر روزی بود که مجبور شدیم تعدادی از بازیکنان را از فهرست نهایی کنار بگذاریم. در این چند ماه اعضای تیم ملی مانند یک خانواده در کنار هم بودند اما شرایط تورنمنت و محدودیتهای موجود باعث شد برخی بازیکنان از لیست نهایی خارج شوند.
وی افزود: با این حال احتمال بسیار زیادی وجود دارد که نفرات خطخورده در کنار سایر بازیکنان در جریان رقابتهای جام جهانی حضور داشته باشند و همچنان در کنار تیم ملی باشند.
مربی تیم ملی فوتبال ایران درباره نحوه انتخاب نفرات نهایی گفت: تصمیمگیری درباره بازیکنانی که از فهرست نهایی کنار گذاشته شدند با نظر امیر قلعهنویی و پس از مشورت با سایر اعضای کادرفنی انجام شد. ما باید تمامی شرایط را در نظر میگرفتیم. شرایط فعلی ما چه در داخل کشور و چه در رویدادهای ورزشی، شرایطی عادی نیست و همه این عوامل در تصمیمگیریها تأثیرگذار بود.
الهویی تصریح کرد: قطعاً همه ما دوست داشتیم تمامی بازیکنان در لیست نهایی حضور داشته باشند اما چنین امکانی وجود نداشت. آینده فوتبال ایران متعلق به بازیکنان جوان است و بدون شک در رقابتهای جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ از ظرفیت این بازیکنان استفاده خواهیم کرد.
وی با اشاره به معیارهای انتخاب فهرست نهایی تیم ملی خاطرنشان کرد: تجربه بینالمللی و تجربه حضور در جام جهانی یکی از مهمترین عوامل در انتخاب بازیکنان برای حضور در فهرست نهایی بود. برای عبور از چالشهای پیشرو نیاز به بازیکنان باتجربه داشتیم و این موضوع از جمله مواردی بود که در تصمیمگیریهای سرمربی تیم ملی نقش داشت.
مربی تیم ملی افزود: با این وجود اعتقاد داریم همه بازیکنانی که در اردو حضور داشتند شایستگی پوشیدن پیراهن تیم ملی و حضور در جام جهانی را داشتند.
الهویی در خصوص برنامههای فنی تیم ملی برای رقابتهای پیشرو گفت: امیر قلعهنویی برای هر سه دیدار تیم ملی سه پروژه و برنامه متفاوت در نظر گرفته است. اینکه در دیدار برابر نیوزیلند با چه مدل و ساختار تاکتیکی بازی کنیم، در مصاف با مصر چه رویکردی داشته باشیم و در دیدار مقابل بلژیک چگونه عمل کنیم، از قبل مورد بررسی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: شرایط مختلف مسابقات نیز در برنامهریزیها لحاظ شده است؛ اینکه در یک مسابقه نیاز به گلزنی داشته باشیم یا در شرایطی دیگر نیاز به حفظ نتیجه و تقویت ساختار دفاعی داشته باشیم. سرمربی تیم ملی تمامی این سناریوها را بررسی کرده و برای آنها برنامهریزی انجام داده است.
الهویی درباره مهمترین چالشهای تیم ملی در جام جهانی اظهار داشت: بزرگترین چالش ما آمادگی جسمانی بازیکنان خواهد بود. چالش دوم نیز بحث ریکاوری است، زیرا فشار مسابقات و تمرینات میتواند باعث افت شرایط بدنی بازیکنان شود.
وی افزود: خوشبختانه کادر پزشکی بسیار توانمندی در تیم ملی حضور دارد. همچنین پائولو، فیزیوتراپیست پرتغالی، به کادر تیم ملی اضافه خواهد شد و یک متخصص طب ورزشی نیز به جمع اعضای تیم ملی ملحق شده است.
مربی تیم ملی تصریح کرد: در جام جهانی باید از نظر جسمی و ذهنی در بالاترین سطح آمادگی قرار داشته باشیم. به همین دلیل هر زمان که کادر پزشکی تشخیص دهد بازیکنی در تمرینات با مشکل مواجه شده است، آن بازیکن بلافاصله از تمرین خارج خواهد شد تا از بروز آسیبدیدگیهای جدی جلوگیری شود.
الهویی در خصوص وضعیت مصدومان تیم ملی گفت: دنیس اکرت روز دوشنبه در اختیار کادر پزشکی قرار داشت و امیدواریم از روز سهشنبه در اختیار کادرفنی قرار گرفته باشد.
وی ادامه داد: روزبه چشمی تمامی آزمایشهای پزشکی مورد نیاز را با موفقیت پشت سر گذاشته و از دیدار نخست جام جهانی در اختیار کادرفنی خواهد بود. علیرضا جهانبخش نیز روز دوشنبه در بخشی از تمرینات گروهی شرکت کرد اما پس از آن برنامههای بدنسازی اختصاصی خود را انجام داد و پیشبینی میشود طی روزهای آینده به طور کامل به تمرینات گروهی اضافه شود.
مربی تیم ملی فوتبال ایران درباره شرایط روحی بازیکنان اظهار داشت: تمامی اعضای تیم ملی شرایط موجود را به خوبی درک کردهاند و از حساسیت موقعیت فعلی ایران آگاه هستند. همه اعضای تیم تا آخرین لحظه تلاش خواهند کرد تا دل مردم ایران را شاد کنند.
وی افزود: بدون تردید اگر امکان داشت زودتر راهی مکزیک شویم شرایط بهتری برای آمادهسازی تیم فراهم میشد اما شرایط پروازی و مسائل موجود باعث شد این اتفاق رخ ندهد.
الهویی در پایان خاطرنشان کرد: با این وجود برنامهریزیهای لازم انجام شده و شرایط تغذیه بازیکنان نیز به گونهای تنظیم شده است که اختلاف زمانی و جابهجایی میان مکزیک و آمریکا کمترین تأثیر را بر شرایط جسمانی و آمادگی آنها داشته باشد تا تیم ملی بتواند با بهترین شرایط ممکن در مسابقات حاضر شود.
