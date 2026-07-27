زنگ خطر برای مهاجم ایرانی/ استانداردلیژ مهاجم جدید خرید

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استاندارد لیژ بلژیک برای تقویت خط حمله خود در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی اقدام به جذب برونی نسیمبا کرد. این مهاجم ۲۶ ساله بلژیکی-آنگولایی که فصل گذشته پیراهن دندر را بر تن داشت و هم‌تیمی علیرضا جهانبخش بود، با قراردادی سه‌ساله راهی استاندارد لیژ شد.

این مهاجم که در دو فصل حضورش در لیگ برتر بلژیک با پیراهن دندر ۱۹ گل به ثمر رسانده، حالا آماده بزرگ‌ترین چالش دوران حرفه‌ای خود است.

استاندارد لیژ در شرایطی اقدام به جذب برونی نسیمبا کرد که این تیم پیش از این نیز در خط حمله از بازیکنان متعددی برخوردار بود. تیموتی نکادا، برنارد نگوئنه، دنیس اکرت آیِنسا و رنه میتونگو مهاجمانی هستند که پیش از ورود مهاجم جدید در فهرست این تیم حضور داشتند. حالا با اضافه شدن نسیمبا، استاندارد لیژ پنج مهاجم را برای دو جایگاه در ترکیب اصلی در اختیار خواهد داشت؛ شرایطی که رقابت در خط حمله این تیم را افزایش می‌دهد و کار دنیس اکرت آیِنسا، مهاجم ایرانی استاندارد لیژ، برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی فصل آینده را سخت‌تر خواهد کرد.