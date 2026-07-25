به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامحسین حقانی صبح شنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به پیشینه هیئتهای مذهبی و مساجد اظهار کرد: اساس شکلگیری هیئتهای مذهبی، تشکلهای دینی و مساجد، خدمترسانی به مردم بوده است و این هویت همچنان باید حفظ و تقویت شود.
وی افزود: مسجد و هیئت تنها محل برگزاری مراسم مذهبی نیستند، بلکه از گذشته کانون رسیدگی به امور مردم، پذیرایی از خانوادهها، حمایت از نیازمندان، آموزش، تربیت، حل مسائل اجتماعی و ایجاد همبستگی در جامعه بودهاند.
حقانی ادامه داد: در هیئتها علاوه بر عزاداری، فرهنگ ایثار، کار جمعی، تشکیلاتسازی، مسئولیتپذیری و مشارکت اجتماعی به نسلهای مختلف آموزش داده میشود و بسیاری از فعالیتهای خیرخواهانه و مردمی نیز از همین بسترها شکل گرفته است.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین با اشاره به جایگاه راهپیمایی اربعین گفت: اربعین بزرگترین جلوه فرهنگ خدمت و مشارکت مردمی است و این حرکت عظیم، ظرفیتهای هیئتها و تشکلهای دینی را در مقیاسی جهانی به نمایش میگذارد.
وی بیان کرد: جریان اربعین تنها محدود به حضور در مسیر نجف تا کربلا نیست، بلکه فرصتی است تا مردم فرهنگ و هویت دینی، اخلاقی و اجتماعی خود را در قالب خدمترسانی، همدلی و مواسات به نمایش بگذارند.
حقانی با تأکید بر اینکه عظمت اربعین هر سال ابعاد تازهای پیدا میکند، تصریح کرد: این حرکت جهانی تنها متعلق به شیعیان نیست و امروز آزادیخواهان و حقطلبان از کشورهای مختلف نیز به این جریان بزرگ انسانی و معنوی پیوستهاند.
وی خاطرنشان کرد: با وجود همه تهدیدها و فشارهای دشمنان، جریان اربعین هر سال باشکوهتر از گذشته برگزار میشود و این مسئله نشاندهنده زنده بودن فرهنگ عاشورا و پویایی مکتب امام حسین(ع) است.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین اظهار داشت: امسال نیز پیشبینی میشود شاهد حضوری گسترده و باشکوه در مراسم اربعین باشیم و این حضور، جلوهای از انسجام ملی، وحدت امت اسلامی و اقتدار فرهنگی ملت ایران خواهد بود.
حقانی در پایان ابراز امیدواری کرد با حضور فعال هیئتهای مذهبی، موکبها و فعالان فرهنگی، برنامههای اربعین امسال با کیفیت بیشتری برگزار شود و خدمات فرهنگی و معرفتی در کنار خدمترسانی به زائران گسترش یابد.
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