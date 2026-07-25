سرهنگ مهدی افشین‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تقاضا برای دریافت گذرنامه زیارتی در استان فارس گفت: صدور گذرنامه زیارتی به صورت کامل غیرحضوری انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند بدون مراجعه به اداره گذرنامه، درخواست خود را از طریق سامانه «پلیس من» ثبت کنند.

وی افزود: افراد پس از ورود به سامانه، اطلاعات مورد نیاز را ثبت می‌کنند و بررسی وضعیت نظام وظیفه برای آقایان بالای ۱۸ سال نیز از طریق همین سامانه انجام می‌شود.

رئیس اداره گذرنامه استان فارس ادامه داد: دانشجویانی که مشمول خدمت نظام وظیفه هستند باید مجوز خروج از کشور را از طریق سامانه مربوطه دریافت کنند تا فرآیند صدور گذرنامه آنها تکمیل شود.

سرهنگ افشین‌فر بیان کرد: بانوان متأهل نیز باید اطلاعات صفحات اول و دوم شناسنامه خود را ثبت کرده و از طریق دفترخانه، شناسه یکتا و رمز تصدیق را دریافت و در سامانه وارد کنند و برای کودکان نیز فرآیند ثبت درخواست به همین شکل انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه گذرنامه پس از صدور توسط اداره پست به نشانی متقاضی ارسال می‌شود، گفت: در صورت نبود مشکل در فرآیند ثبت درخواست، متقاضیان معمولاً طی ۲ تا ۳ روز گذرنامه خود را درب منزل تحویل خواهند گرفت.

رئیس اداره گذرنامه استان فارس با اشاره به افزایش مراجعات در روزهای اخیر خاطرنشان کرد: اکنون در اوج کاری صدور گذرنامه زیارتی قرار داریم، اما شرایط نسبت به سال‌های گذشته بهتر است و خدمات‌رسانی با سرعت مناسبی انجام می‌شود.

وی افزود: تنها افرادی که درخواست آنها با مشکل مواجه شده یا نیاز به اصلاح اطلاعات دارند، باید به دفاتر پلیس +۱۰ یا اداره گذرنامه در شیراز مراجعه کنند و در شهرستان‌ها نیز نمایندگان اداره گذرنامه پاسخگوی این موارد هستند.

سرهنگ افشین‌فر در پایان از متقاضیان سفر اربعین خواست ثبت درخواست گذرنامه زیارتی را به روزهای پایانی موکول نکنند و تصریح کرد: مردم می‌توانند به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه «پلیس من» هرچه سریع‌تر برای دریافت گذرنامه اقدام کنند.