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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

گذرنامه زیارتی زائران اربعینی فارس ۳ روزه و غیرحضوری صادر می‌شود

گذرنامه زیارتی زائران اربعینی فارس ۳ روزه و غیرحضوری صادر می‌شود

شیراز-رئیس اداره گذرنامه فارس بااشاره به فرآیند غیرحضوری صدور گذرنامه زیارتی در این استان گفت:متقاضیان باثبت درخواست درسامانه«پلیس من» نهایتا ۳روزه گذرنامه زیارتی را درب منزل تحویل می‌گیرند.

سرهنگ مهدی افشین‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تقاضا برای دریافت گذرنامه زیارتی در استان فارس گفت: صدور گذرنامه زیارتی به صورت کامل غیرحضوری انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند بدون مراجعه به اداره گذرنامه، درخواست خود را از طریق سامانه «پلیس من» ثبت کنند.

وی افزود: افراد پس از ورود به سامانه، اطلاعات مورد نیاز را ثبت می‌کنند و بررسی وضعیت نظام وظیفه برای آقایان بالای ۱۸ سال نیز از طریق همین سامانه انجام می‌شود.

رئیس اداره گذرنامه استان فارس ادامه داد: دانشجویانی که مشمول خدمت نظام وظیفه هستند باید مجوز خروج از کشور را از طریق سامانه مربوطه دریافت کنند تا فرآیند صدور گذرنامه آنها تکمیل شود.

سرهنگ افشین‌فر بیان کرد: بانوان متأهل نیز باید اطلاعات صفحات اول و دوم شناسنامه خود را ثبت کرده و از طریق دفترخانه، شناسه یکتا و رمز تصدیق را دریافت و در سامانه وارد کنند و برای کودکان نیز فرآیند ثبت درخواست به همین شکل انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه گذرنامه پس از صدور توسط اداره پست به نشانی متقاضی ارسال می‌شود، گفت: در صورت نبود مشکل در فرآیند ثبت درخواست، متقاضیان معمولاً طی ۲ تا ۳ روز گذرنامه خود را درب منزل تحویل خواهند گرفت.

رئیس اداره گذرنامه استان فارس با اشاره به افزایش مراجعات در روزهای اخیر خاطرنشان کرد: اکنون در اوج کاری صدور گذرنامه زیارتی قرار داریم، اما شرایط نسبت به سال‌های گذشته بهتر است و خدمات‌رسانی با سرعت مناسبی انجام می‌شود.

وی افزود: تنها افرادی که درخواست آنها با مشکل مواجه شده یا نیاز به اصلاح اطلاعات دارند، باید به دفاتر پلیس +۱۰ یا اداره گذرنامه در شیراز مراجعه کنند و در شهرستان‌ها نیز نمایندگان اداره گذرنامه پاسخگوی این موارد هستند.

سرهنگ افشین‌فر در پایان از متقاضیان سفر اربعین خواست ثبت درخواست گذرنامه زیارتی را به روزهای پایانی موکول نکنند و تصریح کرد: مردم می‌توانند به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه «پلیس من» هرچه سریع‌تر برای دریافت گذرنامه اقدام کنند.

کد مطلب 6898271

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