به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدعلیرضا عبادی صبح شنبه در جلسه هماهنگی دلدادگان حسینی(ع) و کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین حسینی(ع) گفت: امروز در جهان اقدامات بسیاری در اعتراض به ظلم جهانی انجام میشود که مهمترین آن پیادهروی اربعین بوده که در این راستا باید تلاش شود محتواهای غنیتری تولید شود.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه در طول تاریخ همواره با ایجاد فریب در جامعه، با مکتب انبیا مبارزه شده و بسیاری از پیامبران الهی به شهادت رسیدهاند، افزود: در این مسیر، سلطهگران کتابهای الهی جز قرآن را تحریف و دستکاری کردهاند.
آیتالله عبادی خاطرنشان کرد: آنها بعثت پیامبران را که بر اساس عقل و امامت معصومین بوده، تغییر داده و میان انسان و عقل حجابی ایجاد کردهاند.
وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) درباره اینکه «فردی از اولاد من با نام روحالله، به کمک خداوند در مسیر تاریخ تغییر ایجاد خواهد کرد»، یادآور شد: ضعف در جامعه اسلامی سبب تسلط استکبار و غلبه نسبی آن بر جهان شده است.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: به برکت انقلاب اسلامی، پرده از ابعاد مختلف استکبار برداشته شده که از آن به عنوان پایان تاریخ یاد میشود.
آیتالله عبادی تصریح کرد: برای مراسم جاماندگان اربعین باید محتوای غنی با بهرهگیری از منابع مختلف تهیه شود تا با تبیین صحیح در این زمینه، مردم در پایان این مراسم احساس کنند با دست پُر به خانههای خود بازمیگردند.
وی با بیان اینکه فتنهها برای جامعه هزینه ایجاد میکنند، تأکید کرد: اگر در زمان لازم برای افزایش بصیرت مردم هزینه میشد، این فتنهها شکل نمیگرفت.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه راهپیمایی اربعین زمینهساز بیداری جهانی شده است، ادامه داد: امروز موج این بیداری حتی در کشورهای غربی نیز شکل گرفته و هر روز شاهد اعتراض مردم این کشورها نسبت به ظلم و فریب موجود در آنها هستیم.
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