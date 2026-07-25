به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان کرمان، آموزش و پرورش را نهادی فرابخشی خواند و بر ضرورت مشارکت همه اعضای شورا در سیاستگذاریهای کلان آموزشی تاکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت شناسایی دانشآموزان بازمانده از تحصیل افزود: رفع این چالش تنها وظیفه آموزش و پرورش نیست و تمامی دستگاههای اجرایی باید با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی خود، در شناسایی و بازگرداندن این دانشآموزان به چرخه تعلیم و تربیت نقشآفرینی کنند.
وی با تاکید بر لزوم آمادگی کامل برای مهرماه پیش رو افزود: با اقدامات انجام شده، انتظار میرود سال تحصیلی جدید در تمامی مدارس استان کرمان بدون کمبود معلم آغاز شود و وضعیت تمامی کادر آموزشی و دانشآموزان بهطور کامل تعیینتکلیف شده باشد.
استاندار کرمان با استقبال از اجرای «طرح حامی» و دستاوردهای آن در کاهش نرخ تکرار پایه، آمادگی استانداری را برای پشتیبانی از این طرح اعلام کرد و خواستار افزایش تعداد جلسات شورا و بهروزرسانی مستمر دستورکارها شد.
افزایش سرانه مدارس شبانهروزی و توسعه زیرساختها
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان نیز با ارائه گزارشی از شاخصهای آموزشی استان کرمان، از افزایش قابلتوجه اعتبارات خبر داد و گفت: سرانه غذایی مدارس شبانهروزی استان کرمان از ۱۳۱ میلیارد تومان به ۲۰۱ میلیارد تومان افزایش یافته است.
محمد رضا فرحبخش، با اشاره به توزیع ۵۳۱ میلیارد تومان سرانه تربیتبدنی در سال گذشته، این اعتبار را گامی موثر در ارتقای زیرساختهای ورزشی دانست.
وی همچنین به سیاستهای درآمدزایی پایدار اشاره کرد و افزود: عملیات اجرایی ۱۲۵ واحد تجاری از داراییهای آموزش و پرورش آغاز شده که تاکنون ۳۷ واحد آن به بهرهبرداری رسیده است.
تحصیل بیش از ۷۰۰ هزار دانشآموز در مدارس کرمان
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با تشریح وضعیت آماری آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر ۷۰۱ هزار و ۱۷۴ دانشآموز در ۷ هزار و ۶۱۸ مدرسه دولتی و غیردولتی استان کرمان تحصیل میکنند که پیشبینی میشود بیش از ۵۴ هزار نفر از این تعداد، در سال تحصیلی جدید وارد پایه اول ابتدایی شوند.»
فرحبخش، با اشاره به ساماندهی ۴۷ هزار و ۸۶۰ نیروی انسانی در بخشهای آموزشی و اداری تصریح کرد: در زمینه نقل و انتقالات فرهنگیان نیز تاکنون ۵۰۰ نفر جابهجا شدهاند و پیشبینی میشود در مرحله دوم، حدود دو هزار نفر دیگر منتقل شوند.
وی از موفقیت طرح «حامی» خبر داد و خاطرنشان کرد: با فعالیت ۵۷۰ پایگاه آموزشی و همکاری ۲ هزار و ۲۰۰ معلم، نرخ تکرار پایه در استان کرمان از ۲.۱۶ درصد در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به ۱.۴۰ درصد در سال تحصیلی جاری کاهش یافته است که نشاندهنده رشد سه تا چهار برابری در جذب دانشآموزان بازمانده از تحصیل است.
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