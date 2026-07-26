طالبی: گفتمان توسعه در آموزش و پرورش کرمان تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح یکشنبه در گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان کرمان با اشاره به ضرورت تقویت گفتمان توسعه بر پایه توجه به آموزش و پرورش اظهار کرد: در استان کرمان به دنبال تقویت گفتمان توسعه بر مبنای توجه جدی به حوزه آموزش و پرورش هستیم و برای ایجاد، گسترش و تقویت این گفتمان، لازم است همه اعضای خانواده آموزش و پرورش با یک صدا، یک برنامه و یک رویکرد مشترک حرکت کنند.
وی با بیان اینکه گردهماییها، هماندیشیها و تعامل میان مدیران آموزش و پرورش میتواند به تعمیق این گفتمان کمک کند، افزود: جریانسازی در حمایت از آموزش و پرورش در ابعاد مختلف، از جمله حوزههای علمی، تقویت مدارس، بهسازی، بازسازی و احداث مدارس جدید، نیازمند هماهنگی و تعامل میان مدیران در سراسر استان است تا زمینه ایجاد تحول از دل آموزش و پرورش فراهم شود.
استاندار کرمان با اشاره به برخی چالشهای مدیریتی در استان گفت: به دلیل پهناوری استان، فاصله شهرستانها از مرکز و تعدد مسائل، یکی از مشکلات موجود، جزیرهای عمل کردن دستگاههای مختلف بوده و انسجام لازم میان برنامهها در برخی بخشها به شکل مطلوب شکل نگرفته است.
طالبی، ادامه داد: در مجموعه استانداری نیز با همین مسئله روبهرو بودیم و به همین دلیل جلسات منظم فرمانداران، بخشداران و مدیران را در دستور کار قرار دادیم و تمرکز خود را بر مفاهیم مشترکی گذاشتیم که نیازمند همراهی همه اجزای این نظام مدیریتی است.
وی افزود: وقتی از سرمایهگذاری به عنوان یک اولویت سخن گفته میشود، همه شهرستانها از رودبار جنوب و جازموریان تا قلعهگنج آن را به عنوان مسئولیت و اولویت خود دنبال میکنند، زیرا در یک فضای گفتمانی مشترک قرار گرفتهاند.
استاندار کرمان با تأکید بر اینکه هماهنگی ایجادشده میان مدیران آموزش و پرورش فرصت مناسبی برای پیگیری موضوعات کلیدی این حوزه است، اظهار کرد: موضوعاتی که نیازمند هماهنگی دستگاههای مختلف، حمایت بخش خصوصی و همراهی نهادهای عمومی هستند باید با جدیت دنبال شوند و این مسئولیت بر عهده همه مدیران آموزش و پرورش در سراسر استان است.
وی تصریح کرد: فضای گفتمانی که در استان، شهرستانها و مناطق شکل میگیرد، باید به گونهای باشد که همه بخشها به صورت طبیعی به سمت حمایت از آموزش و پرورش حرکت کنند و نیازی به درخواست مستقیم برای جلب همکاری وجود نداشته باشد.
طالبی، با اشاره به نقش مدیران آموزش و پرورش در تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی گفت: عملکرد و نحوه فعالیت مدیران باید به گونهای باشد که فرمانداران خود را موظف به برگزاری جلسات شورای آموزش و پرورش شهرستان بدانند و برای بسیج همه ظرفیتهای شهرستان در حمایت از آموزش و پرورش احساس مسئولیت کنند.
وی بیان کرد: تعامل، هماهنگی و همکاری مدیران آموزش و پرورش در چارچوب این گفتمان میتواند فضای همکاری را در همه مناطق و شهرستانهای استان تقویت و زمینه تحقق تحول مورد انتظار در آموزش و پرورش را فراهم آورد.
استاندار کرمان با اشاره به گذشت بیش از یک سال از آغاز فعالیت دولت اظهار کرد: اکنون دورهای است که برنامهها و فعالیتها باید آثار و نتایج خود را نشان دهند و جامعه احساس کند این اقدامات با حضور مدیران آموزش و پرورش در شهرستانها به ثمر رسیده است.
طالبی، در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری مدیران آموزش و پرورش، جایگاه این حوزه در سپهر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان بیش از پیش تقویت شود.
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