نظارت بر شهریه بیش از یک هزار و۶۵۰ مرکز آموزشی غیردولتی در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز رفیعی‌پور، صبح دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با مدیران مدارس و منتخبان شورای مؤسسان مدارس غیردولتی استان کرمان، با اشاره به نقش نظارتی اداره‌ کل آموزش و پرورش در فرآیند تعیین شهریه‌ها، گفت: استان کرمان در حال حاضر دارای ۱۰۶۸ مدرسه و ۶۵۰ مرکز آموزشی غیردولتی شامل مراکز علمی آزاد و زبان‌های خارجی است که همگی موظف به اجرای دقیق ضوابط ابلاغی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی هستند. رفیعی‌پور تأکید کرد که تسریع در ثبت اطلاعات نیروی انسانی و زیرساخت‌ها در سامانه‌های جامع، پیش‌شرط اصلی برای تأیید و تعیین نرخ شهریه در سال تحصیلی جدید است.

وی افزود: در سال تحصیلی گذشته، از میان ۶۵۰ مرکز شناسایی‌شده، تنها ۴۳۳ مرکز موفق به طی مراحل قانونی و تعیین نرخ شهریه شده‌اند و در حال حاضر، شناسایی و تکمیل اطلاعات ۳۶۹ مرکز که در سامانه فاقد داده‌های لازم هستند، در اولویت کاری ما قرار دارد.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش کرمان، همچنین با تبیین سیاست‌های حمایتی اداره‌ کل آموزش و پرورش، از الزام مدارس به مسئولیت اجتماعی خبر داد و گفت: مراکز غیردولتی مکلف‌اند برای حمایت از عدالت آموزشی، معادل ۴ درصد از شهریه‌ها را به توسعه فعالیت‌های آموزشی و ارائه تسهیلات ویژه به دانش‌آموزان واجد شرایط اختصاص دهند.

رفیعی‌پور، با هشدار نسبت به افزایش غیرمتعارف شهریه‌ها، تصریح کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ شهریه باید متناسب با کیفیت خدمات باشد تا از خروج دانش‌آموزان از مدارس غیردولتی و تحمیل بار اضافی به سیستم آموزشی دولتی جلوگیری شود.

وی افزود: نظارت بر این نرخ‌ها به‌صورت مستمر و میدانی انجام می‌شود و هرگونه تخلف، مشمول رسیدگی طبق آیین‌نامه‌های انضباطی خواهد بود.