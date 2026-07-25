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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

۴ پرواز مستقیم لامرد به نجف برای انتقال زائران اربعین برقرار شد

۴ پرواز مستقیم لامرد به نجف برای انتقال زائران اربعین برقرار شد

لامرد-مدیر فرودگاه بین‌المللی شهدای لامرد از برقراری چهار پرواز رفت و برگشت مستقیم از این فرودگاه به مقصد نجف اشرف خبر داد و گفت: این پروازها همزمان با افزایش تقاضای سفر اربعین انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب عزیزی گفت: با توجه به افزایش کم‌سابقه حجم تقاضا برای سفر هوایی به عتبات عالیات، چهار پرواز مستقیم رفت و برگشت از فرودگاه بین‌المللی شهدای لامرد به مقصد نجف اشرف انجام می‌شود.

وی افزود: این پروازها در روزهای ۹ و ۱۴ مردادماه سال جاری انجام خواهد شد و در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم ولایتمدار جنوب فارس و زائران اربعین حسینی، پیگیری‌های لازم برای افزایش پروازها در این مسیر ادامه دارد.

مدیر فرودگاه بین‌المللی شهدای لامرد با اشاره به شرایط خاص حاکم بر صنعت هوانوردی و فرودگاهی کشور، گفت: تلاش می‌شود با توجه به میزان تقاضای موجود، ظرفیت پروازهای مسیر لامرد - نجف افزایش یابد.

عزیزی تأکید کرد: زائران اربعین حسینی می‌توانند بلیت پروازهای این مسیر را با قیمت مصوب سازمان هواپیمایی کشوری از طریق سایت‌های فروش شرکت‌های هواپیمایی تهیه کنند.

کد مطلب 6898294

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