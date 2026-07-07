به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، بسیاری از بینندگان در ابتدا تصور کردند که شاهد یک نقص فنی واقعی هستند.

در این ویدئو روبات اغراق شده عمل می کند و حرکات عجیبی دارد، بازویش را مشابه گارد مبارزه در هنرهای رزمی بلند می کند و سپس به مردم اطراف حمله می کند.

همچنین به نظر می رسد روبات به شوخی به همکاران انسانی و مدیران لگد می زند که به خنده و شگفتی منجر می شود.

هر چند این نمایش به دقت برای سرگرمی طراحی شده اما واقعی بودن حرکات و واکنش ها به آن به بحث و گمانه زنی گسترده در فضای آنلاین درباره آنکه روبات های انسان نمای امروزی تا چه حد واقعی عمل می کنند، شده است.

هرچند این ویدئو تعداد زیادی بازدیدکننده به خود جذب کرد اما نشان دهنده اختلال در نرم افزار یا عملکرد مستقل روبات نیست. بلکه این ویدئوی نمایشی توسط کنترل کنندگان روبات در تیک تاک آپلود شده بود. آنها توالی حرکات روبات را طوری طراحی کرده بودند تاقابلیت پیشرفته حرکت و کنترل آن را نشان دهند.

این ویدئو همچنین نشان می‌دهد با پیشرفت سریع روباتیک، انتشار ویدئوهایی بدون ذکر زمینه و توضیح کافی ممکن است به گسترش اطلاعات نادرست منجر شود. زیرا بسیاری از نمایش‌های واقع‌گرایانه با نقص‌های فنی واقعی یا نشانه‌هایی از رفتار مستقل ربات‌ها اشتباه گرفته می‌شوند و در نتیجه، نگرانی‌های غیرضروری درباره توانایی‌ها و ایمنی فعلی ربات‌های انسان‌نمای مجهز به هوش مصنوعی به وجود می‌آید.