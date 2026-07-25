توافق ایران و هند در توسعه همکاری های پزشکی و دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت کشورمان به همراه هیئت کارشناسی ایران با «آنوپریا پاتل» وزیر مشاور بهداشت و رفاه خانواده هند و هیئت همراه در حاشیه اجلاس وزرای بهداشت بریکس در «چندیگر» هند، دیدار و بر سر تسهیل مراودات حوزه پزشکی و دارو توافق کردند.

در این نشست، جعفریان ضمن قدردانی از میزبانی خوب هند در اجلاس سلامت بریکس، رسیدن به اجماع برای بیانیه مشترک کشورهای عضو این پیمان را دستاوردی مهم برای توسعه همکاری های دو و چند جانبه در این بستر دانست.

در این نشست همچنین ضمن اشاره به تاریخچه همکاری های مشترک و انتقال تکنولوژی بر زنجیره تامین دارو، مواد اولیه و واکسن از طرف هندی برای ایران و لزوم تسهیل و تسریع فرایند ها برای جلوگیری از هرگونه وقفه در این چرخه تاکید شد و طرف هندی ضمن حمایت از این رویکرد، به تسهیل روندها در وزارت بهداشت و مذاکره با مراجع ذیربط خارج از حوزه این وزارت متعهد شد.

موضوع تولید فرآورده های پلاسما از پلاسمای ارسالی، ملاحظات این همکاری و امکان توسعه آن در هند به عنوان شریک راهبردی جدید ایران در این حوزه مطرح شد.

موضوع همکاری های دوجانبه حوزه طب سنتی نیز با توجه به ادغام طب های سنتی در نظام سلامت دو کشور (طب ایرانی در ایران و مجموعه طب های سنتی حوزه آیوش در هند) در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.

تحصیل دانشجویان هندی در رشته های علوم پزشکی، به ویژه پزشکی و MBBS از جمله دیگر موارد گفتگو در این نشست بود، و طرف هندی از کیفیت بالای آموزش در ایران، و نمود موفق آن در آزمون دانش آموختگان پزشکی خارج از کشور ( FMGE) تقدیر و تشکر کرد.

درنهایت دو طرف، بر توسعه روابط دوجانبه در حوزه های مختلف پزشکی و دارویی توافق کردند.