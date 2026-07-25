حضور خطیب زاده در پنجاهمین سالگرد پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ضمن شرکت به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در پنجاهمین سالگرد پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا (TAC) که در ۲ مرداد ۱۴۰۵ در مانیل برگزار شد، با تنی از چند از وزرای امور خارجه و روسای هیات‌های شرکت کننده ملاقات نمود.

خطیب زاده ضمن سخنرانی و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس، با مقامات حاضر در کنفرانس از جمله لازارو وزیر امور خارجه فیلیپین، کائو کیم دبیرکل اتحادیه آسه آن و وزرای امور خارجه و مقامات حاضر در کنفرانس از جمله وزرای امور خارجه مصر، سنگاپور، میانمار، نروژ و برونئی نیز ملاقات و گفتگو کرد.