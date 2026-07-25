ربیعی: زنان از ارکان اصلی حفظ انسجام مدنی کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور امروز (شنبه، ۳ مرداد) در مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید و نکوداشت بانوان شهید جنگ‌های تحمیلی اخیر با بیان اینکه هنوز نتوانسته‌ایم ارزش‌های واقعی این دوران و رنج‌های کشیده‌شده را به‌درستی روایت کنیم، گفت: حسی که امروز از عزت و استقلال داریم، ناشی از فروپاشی آن تحقیر تاریخی است که در گذشته به این ملت تحمیل می‌شد.

وی افزود: در گذشته ادبیات ما مملو از حسرت برای سرزمین‌های ازدست‌رفته بود، اما برای نخستین بار در تاریخ معاصر، ایران به قدرتی تبدیل شد که توانست استقلال و تمامیت ارضی خود را به‌طور کامل حفظ کند.

ربیعی ادامه داد: این حرمت و استقلال ملی حاصل دو عامل اساسی بود؛ نخست، مجاهدت جامعه و قدرت نظامی کشور و دوم، درایت، آینده‌نگری و طراحی هوشمندانه رهبری شهید که توانست انسجام داخلی و اقتدار دفاعی کشور را به‌طور هم‌زمان حفظ و تقویت کند.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با بیان اینکه جنگ امروز فراتر از تمامیت ارضی، «تمامیت ذهنی» ایرانیان را هدف قرار داده است، اظهار کرد: در این نبرد نوین که کثیف‌ترین و تروریستی‌ترین رژیم‌های سیاسی با حمایت قدرت‌های جهانی در برابر ما صف‌آرایی کرده‌اند، دشمن به دنبال ویران کردن ذهنیت و باورهای جامعه است.

وی تصریح کرد: اگر امروز می‌خواهیم در مسیر رهبری شهید حرکت کنیم، باید هم‌زمان هم میدان قدرت دفاعی و نظامی کشور را تقویت کنیم و هم برای ارتقای روزافزون انسجام اجتماعی و داخلی، تلاش مضاعف داشته باشیم.

ربیعی با تأکید بر اینکه پدیده حضور زنان در انقلاب و دفاع مقدس، پدیده‌ای منحصربه‌فرد است، گفت: زنی که آگاهانه در کنار همسر و فرزند خود می‌ایستد، کانون خانواده را حفظ می‌کند و نظم تحمیلی دشمنان را بر هم می‌زند.

وی یادآور شد: حضور زنان در صحنه و خیابان‌ها همواره یکی از اصلی‌ترین موانع شکل‌گیری توطئه‌ها و کودتاها علیه این مرز و بوم بوده است؛ زنان ایران فراتر از نقش‌های سنتی پشتیبانی، در صفوف مقدم مقاومت و حفظ انسجام مدنی حضور داشته‌اند.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در پایان با بیان اینکه زنان نباید صرفاً به‌عنوان قربانیان جنگ نگریسته شوند، خاطرنشان کرد: در فرآیند بازسازی اجتماعی کشور و تقویت پایه‌های مقاومت، باید نقش بسیار برجسته‌تری برای زنان تدارک دیده شود؛ نقشی که در پیوندی عمیق میان خانه، جامعه و فرهنگ ایثار تعریف می‌شود.