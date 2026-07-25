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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

درخواست تخفیف برای انتقال جنجالی؛

جزئیات مذاکره سرخپوشان با یک لژیونر؛ محبی در آستانه پرسپولیسی شدن

جزئیات مذاکره سرخپوشان با یک لژیونر؛ محبی در آستانه پرسپولیسی شدن

باشگاه پرسپولیس مذاکرات خود با محمد محبی را وارد مرحله نهایی کرده و پس از اختلاف اولیه بر سر مسائل مالی، از این بازیکن خواسته است رقم پیشنهادی خود را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس مذاکرات خود با محمد محبی، ملی‌پوش فوتبال ایران و بازیکن فصل گذشته اتحاد کلباء امارات که نیم فصل به سپاهان آمد را برای حضور در جمع سرخپوشان آغاز کرده و این مذاکرات وارد مرحله حساسی شده است.

مدیران پرسپولیس با نظر مثبت مهدی تارتار، سرمربی این تیم، پیشنهاد رسمی خود را برای جذب این بازیکن ارائه کردند. محبی نیز پس از دریافت پیشنهاد پرسپولیس، شرایط مالی مدنظر خود را به مدیران باشگاه اعلام کرد اما مبلغ درخواستی او از سقف بودجه پیش‌بینی‌شده سرخپوشان برای جذب این بازیکن بالاتر بود.

همین اختلاف مالی باعث شد صبح امروز جلسه‌ای ویژه با حضور پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، و مهدی تارتار برگزار شود تا درباره نحوه ادامه مذاکرات تصمیم‌گیری شود.

در این نشست، مدیران پرسپولیس بر جذب محمد محبی به عنوان یکی از اهداف اصلی نقل‌وانتقالاتی باشگاه تأکید کردند و مقرر شد از این بازیکن درخواست شود با کاهش رقم پیشنهادی خود، زمینه نهایی شدن توافق را فراهم کند.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد مذاکرات میان طرفین در فضایی مثبت دنبال شده و دو طرف به دستیابی به توافق نهایی امیدوار هستند. همچنین انتظار می‌رود محمد محبی تا پایان امشب پاسخ نهایی خود را درباره میزان تخفیف در مبلغ قرارداد به مدیران پرسپولیس اعلام کند.

در صورت موافقت این ملی‌پوش با شرایط مالی جدید، قرارداد دو ساله او با پرسپولیس نهایی خواهد شد.

کد مطلب 6898454
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • رضاجودکی IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      0 0
      پاسخ
      اگه پول رضایت نامه بخواد پرسپولیس بده،که باید قرارداد۵ساله ببنده،وگرنه به درد نمیخوره
    • رضا IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      0 0
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      مگه پرسپولیس سقف بودجه هم داره

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