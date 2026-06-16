به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ، دومین نشست ستاد بازی‌های جهانی عشایر، امروز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه به ریاست سید شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیران‌کل ستادی و روسای فدراسیون‌های سوارکاری، انجمن‌های ورزشی، انجمن‌های ورزش‌های رزمی، زورخانه‌ای وپهلوانی ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی، بدنسازی و پرورش اندام و نماینده فدراسیون کشتی تشکیل شد، آخرین اقدامات و برنامه‌های مربوط به اعزام کاروان ایران به ششمین دوره این رویداد بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

سید شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی در این نشست با تأکید بر جایگاه ویژه بازی‌های جهانی عشایر اظهار داشت: کسب نتیجه درخور شأن جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به مدال‌های طلا از جمله اهداف اصلی این کاروان محسوب می‌شود که مورد تاکید وزیر ورزش و جوانان نیز بوده است.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل تیمی قدرتمند و هماهنگ تصریح کرد: هدف، اعزام کاروان قوی به مسابقات است تا پرچم سه رنگ کشورمان در میدان رقابت به اهتزاز درآید.

اسبقیان همچنین بر لزوم آغاز منظم اردوهای آماده‌سازی و پیگیری مستمر آن‌ها تأکید کرد و افزود: ورزشکاران باید با بالاترین سطح آمادگی راهی این آوردگاه شوند و از هفته آینده از اردوی رشته‌های اعزامی به این مسابقات بازدید خواهیم داشت.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای پیام فرهنگی و نمایش اقتدار را دو موضوع مهم در کنار یکدیگر برشمرد و خاطرنشان ساخت: این دو عنصر، انسجام و اقتدار ملی را در قالب این کاروان به نمایش خواهند گذاشت.

وی افزود: این جلسات هم‌اندیشی ادامه خواهد یافت تا با بهره‌گیری از نظرات و همفکری یکدیگر، کاروانی مقتدر به قرقیزستان اعزام شود.

علیرضا پسندیده، رئیس فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی و دبیر ستاد کمیته بازی‌های جهانی عشایر، نیز در ادامه این نشست با تأکید بر دقت فدراسیون‌ها در انتخاب تیم‌های اعزامی از نظر فنی، خواستار توجه ویژه به کیفیت و سطح آمادگی ورزشکاران شد تا تیمی شایسته برای حضور در این رقابت‌ها معرفی شود.

وی همچنین اعلام کرد: در خصوص شعار کاروان، طراحی لباس و نحوه حضور ورزشکاران در مراسم رژه افتتاحیه، از فدراسیون‌ها خواسته شده است پیشنهادات خود را به دبیرخانه بازی‌ها ارسال کنند.

تقی‌زاده مدیرکل دفتر امور بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان نیز در این نشست با اشاره به هماهنگی‌های بین‌المللی انجام‌شده برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد، گفت: بر اساس آخرین هماهنگی‌ها با کشور میزبان، پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۵۰۰ ورزشکار از سراسر جهان در این دوره از مسابقات حضور یابند و تاکنون ۶۰ کشور برای شرکت در این رویداد اعلام آمادگی کرده‌اند.

تقی‌زاده تصریح کرد: متأسفانه همزمان با این رویداد ورزشی مهم با یک جلسه‌ای دیگر در کشور میزبان در همان بازده زمانی برگزار خواهدشد که این موضوع موجب می شود تا با کمبود امکانات اسکان و هتل مواجه شویم.

وی همچنین با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای اعزام کاروان ایران، اعلام کرد که فهرست نهایی ورزشکاران حداکثر تا ۳۰ خردادماه از سوی فدراسیون‌ها به دبیرخانه مسابقات ارسال شود تا با مدیریت صحیح، ضمن رعایت پروتکل‌های بین‌المللی، در سامانه مسابقات ثبت شود.

در بخش دیگری از این نشست، دستورالعمل کمیته فرهنگی بازی‌های جهانی عشایر که از سوی اداره کل امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان تدوین شده بود، مورد بررسی حاضران قرار گرفت و مقرر شد روسای فدراسیون‌ها دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را در خصوص کمیته‌های مختلف فرهنگی به دبیرخانه ستاد ارسال کنند تا برنامه‌ریزی جامعی برای ابعاد فرهنگی این رویداد بزرگ صورت پذیرد.

گفتنی است ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر، شهریورماه امسال به میزبانی کشور قرقیزستان برگزار خواهد شد و کاروان ایران با سرپرستی سید شروین اسبقیان و با حضور ورزشکارانی از ۲۰ رشته‌ به‌صورت منسجم در این مسابقات شرکت خواهد کرد.