محسن پاکآیین در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحولات اخیر، اظهار کرد: آمریکاییها پس از شکستهایی که در روزهای اخیر متحمل شدند و خسارات قابلتوجهی، بهویژه در حوزه تلفات جانی، متحمل شدند، همچنین تحت فشار کنگره برای توقف جنگ، میزان حملات خود را کاهش دادهاند.
وی افزود: در این میان، میانجیگران نیز فعال شدهاند و فضایی ایجاد شده که بر اساس آن، روند حملات تا حدی مدیریت شده است.
کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه پیرامون مذاکرات، گفت: همانگونه که سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده، قرار نیست مذاکرهای انجام شود و تبادل پیامها از طریق میانجیگران همچنان ادامه دارد.
پاکآیین تصریح کرد: به نظر میرسد علت اصلی تغییر رویکرد آمریکا، شرایط نابسامانی است که برای ارتش این کشور به وجود آمده است.
وی تأکید کرد: اقدام اخیر آمریکاییها به معنای آتشبس نیست و باید آمادگی لازم برای هرگونه تحول وجود داشته باشد که خوشبختانه این آمادگی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.
این دیپلمات پیشین ادامه داد: آمریکاییها ممکن است پس از چند روز مدیریت اوضاع داخلی، رایزنی با نمایندگان کنگره و تجدید قوا، بار دیگر دست به اقداماتی بزنند، اما در صورت هرگونه حمله، قطعاً با پاسخ متقابل مواجه خواهند شد.
وی همچنین درباره رایزنیها با عمان گفت: طی روزهای اخیر مذاکراتی با طرف عمانی درباره تنگه هرمز در جریان است و طرفین بر اساس مقررات بینالمللی در تلاش برای دستیابی به راهحلی مناسب هستند. در هر صورت، تا زمانی که شرایط جنگی برقرار باشد، معاهدات حقوق دریاها این اجازه را به ایران میدهد که برای عبور بیضرر کشتیها از تنگه هرمز، تدابیر لازم را اتخاذ و شرایط را مدیریت کند.
کارشناس مسائل بین الملل گفت: اقدام اخیر آمریکاییها به معنای آتشبس نیست و باید آمادگی لازم برای هرگونه تحول وجود داشته باشد که خوشبختانه این آمادگی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وجود
محسن پاکآیین در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحولات اخیر، اظهار کرد: آمریکاییها پس از شکستهایی که در روزهای اخیر متحمل شدند و خسارات قابلتوجهی، بهویژه در حوزه تلفات جانی، متحمل شدند، همچنین تحت فشار کنگره برای توقف جنگ، میزان حملات خود را کاهش دادهاند.
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