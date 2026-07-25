معاون دادگستری کرمانشاه: آزادی محکومان مالی جلوه رأفت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیین آزادی ۳۰ نفر از محکومان مالی ظهر شنبه با مشارکت انجمن حمایت از زندانیان اسلامآباد غرب، شورای حل اختلاف شهرستان و حمایت یکی از خیرین اسلامآباد غرب، با حضور قادریفصیح معاون قضایی رئیسکل دادگستری و معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمانشاه و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی در اسلامآباد غرب برگزار شد.
قادریفصیح در این مراسم با بیان اینکه اجرای مجازات در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جنبه تنبیهی ندارد، اظهار کرد: هدف از اجرای مجازات، اصلاح و بازاجتماعیسازی محکومان، پیشگیری از تکرار جرم، صیانت از حقوق عمومی و حفظ نظم اجتماعی است.
وی با اشاره به آثار منفی حبس بر خانواده زندانیان افزود: زندانی شدن یک فرد، علاوه بر سلب آزادی، تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گستردهای برای خانواده و جامعه به همراه دارد، از اینرو کاهش جمعیت کیفری زندانها یکی از سیاستهای مهم دستگاه قضایی است که از طریق استفاده از ظرفیتهای قانونی، جلب مشارکت خیرین، انجمنهای حمایت از زندانیان، شوراهای حل اختلاف و اخذ رضایت شکات دنبال میشود.
امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، گفت: در برخورد با جرایم خشن، سازمانیافته و مخل امنیت عمومی هیچگونه اغماضی وجود ندارد، اما در کنار این قاطعیت، رأفت اسلامی نسبت به محکومان مالی و زندانیان واجد شرایط، فرصت بازگشت شرافتمندانه آنان به جامعه را فراهم میکند.
وی آزادی محکومان مالی را اقدامی مؤثر در احیای امید، حفظ بنیان خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی دانست و تصریح کرد: این اقدام، علاوه بر بازگشت افراد به آغوش خانواده، موجب تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه فرهنگ صلح، گذشت و مسئولیتپذیری اجتماعی میشود.
قدردانی از خیر اسلامآباد غربی
قادریفصیح در پایان از اقدام خیرخواهانه یکی از خیرین شهرستان اسلامآباد غرب در تأمین هزینه آزادی ۳۰ محکوم مالی و حمایت مستمر از خانواده زندانیان قدردانی کرد و آن را نمونهای ارزشمند از ایفای مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی در حل مسائل اجتماعی برشمرد.
در این مراسم، ۳۰ نفر از محکومان مالی واجد شرایط با مشارکت خیران و همکاری دستگاه قضایی از زندان آزاد شده و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
نظر شما