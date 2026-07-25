به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، رقابت جهانی بر سر گاز طبیعی مایع (LNG)، راهبرد اروپا برای به تأخیر انداختن خریدهای زمستانی تا زمان بازگشایی احتمالی تنگه هرمز را با خطر شکست روبهرو کرده است.
دولتهای اروپایی و شرکتهای انرژی در پایان زمستان گذشته تصور میکردند که میتوانند بازسازی ذخایر استراتژیک خود را به تأخیر بیندازند؛ این در حالی بود که سطح این ذخایر به کمترین میزان خود از سال ۲۰۲۲ رسیده بود. با این حال، افزایش چشمگیر قیمت گاز در پی تنشهای منطقهای در اواخر فوریه، هرگونه توجیه اقتصادی برای خرید در آن مقطع را دشوار ساخت.
از سوی دیگر، معاملهگران بر این باور بودند که راهکارهای دیپلماتیک در نهایت پیروز خواهد شد و جریان گاز از طریق تنگه هرمز که گذرگاه یکپنجم عرضه جهانی الانجی محسوب میشود، به روال عادی بازمیگردد. اما اکنون تشدید رقابت جهانی بر سر محمولههای گاز مایع، این محاسبات را بر هم زده و اروپا را در موقعیت شکنندهای قرار داده است.
در حال حاضر اگرچه سطح درگیریها محدود مانده است، اما پتانسیل افزایش مجدد تنشها در خاورمیانه وجود دارد. در صورت وقوع چنین سناریویی، قیمت انرژی ممکن است حتی به سطوحی فراتر از رکوردهای پیشین برسد که در آن صورت، اروپاییها با مشکلاتی به مراتب جدیتر از بحرانهای گذشته مواجه خواهند شد.
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