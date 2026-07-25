به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اصغر نوراله‌زاده، در رویداد راهبردی «معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور» که صبح امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: سیاست‌های رهبر شهید، نقش بسیار موثری در توسعه فناوری کشور ایفا کرد و امیدواریم با رهنمودهای رهبر جدید، شاهد استمرار جهش در حوزه فناوری و نوآوری کشور باشیم. با حسن تدبیر معاونت علمی، معماری جدید توسعه فناوری ارائه شده است و ما نیز در صندوق نوآوری و شکوفایی تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری و همراهی همه اجزا و ارکان این زیست‌بوم، نقش موثری در این حوزه ایفا کنیم.



وی افزود: در نسل اول فعالیت، خدمات حمایتی به صورت مستقیم توسط صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه می‌شد؛ در نسل دوم شاهد گسترش خدمات و توسعه شبکه همکاری بودیم و شکل‌گیری و فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری و CVCها بودیم و در نسل سوم و چهارم، به دنبال شکل‌دهی، حمایت و تکمیل حکمرانی نظام تامین مالی نوآوری در کشور هستیم.

آمار فروش و ارزش افزوده دانش بنیانها



رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: ارزش افزوده محصولات دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۴۰۹ همت، فروش محصولات دانش‌بنیان ۱۱۷۰ همت، فروش شرکت‌های دانش‌بنیان ۲۹۲۴ همت و مجموع نیاز تامین مالی این شرکت‌ها ۶۰۷ همت پیش‌بینی شده بود، اما رقم تامین مالی انجام‌شده مجموعا ۸۵ همت بود. اگر این اعداد را با پیش‌بینی سال ۱۴۰۵ (ارزش افزوده محصولات دانش‌بنیان ۶۶۴ همت، فروش محصولات دانش‌بنیان ۱۸۹۷ همت، فروش شرکت‌های دانش‌بنیان ۴۷۴۲ همت و مجموع نیاز تامین مالی ۹۶۷ همت)، مقایسه کنیم و اگر بخواهیم سهم ۷ درصدی اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تا پایان برنامه هفتم محقق کنیم البته به شرط رشد ۳.۵ درصدی GDP، نزدیک به هزار همت منابع مالی نیاز داریم. یک شکاف معنادار بین منابع مالی مورد نیاز زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور و آنچه محقق می‌شود، وجود دارد و ادامه روند موجود با این منابع دشوار است و نیاز به جهش در این حوزه (تامین منابع مالی مورد نیاز) داریم.



نوراله‌زاده، مشتریان، ذینفعان، کانال‌های تامین مالی و زیرساخت‌ها را به عنوان اجزای کلیدی نظام حکمرانی تامین مالی برشمرد و افزود: در بخش اول، مشتریان باید از دسترس‌پذیری سریع و اثربخش به خدمات اعتباری و سرمایه‌گذاری برخوردار باشند. دلیل شکل‌گیری نهادهای مختلف، تحقق همین اهداف کلان است، زیرا اگر قرار باشد صندوق نوآوری و شکوفایی به صورت مستقیم خدمات خود را ارائه کند، بحث تاثیرپذیری امکان‌پذیر نخواهد بود و جهش مورد انتظار محقق نمی‌شود و باید از ظرفیت‌های موجود یعنی پارک‌های علم و فناوری، صندوق‌های پژوهش و فناوری و شبکه بانکی کشور استفاده کنیم. در بخش دوم یعنی ذینفعان نیز باید شاهد ارتقاء اثربخشی بکارگیری ظرفیت اکوسیستم در حل مسائل راهبردی کشور باشیم. اعتقاد و باور ما، شکل‌گیری نظام حل مسائل راهبردی در کشور با استفاده از حوزه فناوری است.



وی تاکید کرد: در حوزه کانال‌های تامین مالی نیز، هدف راهبردی و کلان ما، تنوع‌بخشی و ارتقاء کارآمدی کانال‌های ارتباطی تامین مالی توسعه اکوسیستم است. در این دوره حتما به دنبال تنوع‌بخشی در نهادها و منابع تامین مالی خواهیم بود. توسعه زیرساخت‌های مالی، قانونی و اعتباری اکوسیستم نیز یکی دیگر از اهداف مهم این بخش محسوب می‌شود.



رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی درخصوص راهبردهای کلان توسعه نظام حکمرانی تامین مالی گفت: در بخش مشتریان، ارتقاء ارزش‌آفرینی در تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان، ارتقاء سطح ریسک‌پذیری در خدمات اعتباری و سرمایه‌گذاری، نقش‌آفرینی در توسعه کسب‌وکارهای نوپای فعال در زنجیره، بسترسازی رویش کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، و تسهیل هوشمندسازی خدمات را دنبال می‌کنیم.



وی افزود: در بخش ذینفعان، نقش‌آفرینی در حل مسائل کشور، تقویت و ایجاد شبکه‌های تخصصی سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های کاهش تبعات ریسک هدررفت منابع ذینفعان، نقش‌آفرینی در حل چالش‌های دستگاه‌های دولتی براساس ظرفیت اکوسیستم را مدنظر داریم. در صندوق نوآوری و شکوفایی، ایجاد نهادهای متناسب از جمله ایجاد چند صندوق از جمله صندوق سرمایه‌گذاری بذری و صندوق نیکوکاری را مدنظر داریم که پیش از این چندان مورد توجه قرار نگرفته بودند.

وی اضافه کرد: همچنین به دنبال ایجاد زیرساخت صندوق‌های تضمین و «صندوق بیمه محصولات دانش‌بنیان» هستیم. این کار بر اساس دستور رئیس‌جمهور و با همکاری بیمه مرکزی در حال پیشبرد است تا محصولات بار اول که تولید آن‌ها با ریسک و ناشناختگی همراه است، پوشش بیمه‌ای دریافت کنند و در زمان ورود به بازار دچار آسیب نشوند.

هوشمندسازی خدمات و فعال‌سازی ظرفیت تأمین مالی ارزی



نوراله‌زاده از ایجاد زیرساخت تعامل آنلاین با پایگاه‌های داده دستگاه‌ها خبر داد و گفت: به دنبال هوشمندسازی خدمات و ایجاد زیرساخت داده‌های اقتصاد دانش‌بنیان هستیم. امیدواریم با حمایت‌های ویژه رئیس‌جمهور، ابزارها و زنجیره‌های ارزش را پیاده‌سازی کنیم تا توجه بیشتری به بازار سرمایه و منابع بانکی صورت گیرد.