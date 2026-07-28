به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام بانک مرکزی، با اجرایی شدن تفکیک «قاعده کنترلی ۸۰ درصد» برای برگه های چک کاغذی و الکترونیکی در سامانه صیاد از ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵، مقررات دریافت دسته چک تغییر کرد.
بر اساس ابلاغیه جدید بانک مرکزی، شرط تعیین تکلیف و بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه های دسته چک پیشین برای صدور دسته چک جدید، از این پس به تفکیک نوع رسانه چک (کاغذی یا الکترونیکی) و به صورت کاملاً مستقل محاسبه میشود؛ فرآیندی که با هدف عدم وابستگی این دو ابزار به یکدیگر و شتاببخشی به نفوذ چک الکترونیک در شبکه بانکی عملیاتی شده است.
پیرو مفاد بند (ج) نامه شماره ۶۵۳۸۱/۰۵ مورخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۵ با موضوع نحوه محاسبه قاعده کنترلی ۸۰ درصد از برگهای دسته چک پیشین در زمان درخواست صدور دسته چک جدید و تفکیک آن بر مبنای نوع رسانه چک (اعم از کاغذی و الکترونیکی) در راستای مساعدت و همراهی با شبکه بانکی به منظور توسعه و تعمیق نفوذ چک الکترونیک، تفکیک کنترل قاعده مذکور از روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۵ در سامانه صدور یکپارچه دسته چک (صیاد) اعمال شده است.
در همین زمینه، تمهیدات لازم دربارۀ موضوع عدم وابستگی قاعده بازگشت ۸۰ درصد برگه چکهای کاغذی و الکترونیکی نسبت به ارائه محصول چک الکترونیک و بهکارگیری آن توسط بانک مرکزی فراهم و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
لازم به ذکر است، بر اساس نامۀ شماره ۴۶۴۳۰/۰۵ مورخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۵ با هدف تسهیل ارائه خدمت به مشتریان شبکه بانکی و اشاعه فرهنگ بهرهمندی از چک الکترونیکی در میان عموم جامعه، بانکها مکلف به ایجاد امکان پذیرش و کارسازی غیرحضوری چک الکترونیکی شدهاند. در همین زمینه، نظر به اهمیت و تأثیرگذاری اجرای تکلیف یادشده، مولفۀ «واگذاری چکهای الکترونیکی به صورت غیرحضوری» به عنوان یکی از شاخصهای عملکردی پایش فعالیت بانکها در نقشه راه توسعه چک الکترونیکی، مطروحه در قالب بند (ج) نامه مذکور، تعیین و به صورت مدوام مورد رصد و پایش قرار می گیرد.
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