به گزارش خبرنگار مهر ، طاهر رستمی ظهر شنبه در بازدید از اداره‌کل تأمین اجتماعی خراسان شمالی که به مناسبت هفته تأمین اجتماعی انجام شد،با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات تأمین اجتماعی گفت: خدمت‌رسانی بهتر به مردم، افزایش رضایتمندی و جلوگیری از شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی از وظایف مهم مدیران است و باید در این مسیر با جدیت بیشتری عمل کنیم.

رستمی ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات کارکنان این مجموعه، افزود: مجموعه تأمین اجتماعی از دستگاه‌های بسیار اثرگذار در جامعه است و وحدت نظر و انسجام میان مدیران می‌تواند به حل مسائل و مشکلات کمک کند.

وی افزود: این انسجام و هماهنگی در مجموعه تأمین اجتماعی استان قابل مشاهده است و مصداق بارز آن را می‌توان در ارتقای شاخص‌های این مجموعه در سطح کشور مشاهده کرد.

رستمی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی و تبیین خدمات دستگاه‌های اجرایی برای مردم، ادامه داد: خدمات و دستاوردهای نظام و دولت باید به شکل مطلوب‌تری برای مردم بیان شود و این موضوع بارها از سوی قائد شهید امت نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ بنابراین مدیران باید موضوع تبیین دستاوردها و خدمات انجام‌شده را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی با اشاره به نقش تأمین اجتماعی در ارتقای شاخص‌های توسعه‌یافتگی گفت: برخورداری از بیمه یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع محسوب می‌شود و باید تلاش کنیم پوشش بیمه‌ای در استان افزایش یابد.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند با سیاه‌نمایی، احساس محرومیت را در جامعه افزایش دهد، افزود: این اقدامات با هدف کاهش تاب‌آوری اجتماعی انجام می‌شود، در حالی که در برخی شاخص‌ها، عملکرد تأمین اجتماعی کشور از بسیاری از کشورهای دیگر مطلوب‌تر است و باید این دستاوردها برای مردم تبیین شود.

رستمی خاطرنشان کرد: مجموعه تأمین اجتماعی باید در راستای افزایش تاب‌آوری اجتماعی، ارائه خدمات بیشتر و باکیفیت‌تر به مردم و تسهیل امور بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران حرکت کند.

وی همچنین بر ضرورت حضور و بازدید مستمر مدیران تأمین اجتماعی در شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: ارتباط مستقیم با مردم و بررسی مسائل و مشکلات آنان از نزدیک، می‌تواند در ارتقای کیفیت خدمات و کاهش نارضایتی‌ها مؤثر باشد.