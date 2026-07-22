به گزارش خبرنگار مهر، در پی گزارش تلف شدن تعدادی دام با علائم مشکوک به مسمومیت در شهرستان دالاهو، کارشناسان دامپزشکی این شهرستان با حضور در محل، اقدامات تخصصی برای بررسی علت تلفات و پیشگیری از مخاطرات بهداشتی را آغاز کردند.

اردلان جمشیدبیگی، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دالاهو، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از دریافت گزارش تلف شدن تعدادی دام با علائم مشکوک به مسمومیت، کارشناسان دامپزشکی بلافاصله در محل حاضر شدند و ضمن انجام بررسی‌های اولیه، از لاشه دام‌ها نمونه‌برداری کردند.

وی افزود: نمونه‌های اخذشده برای انجام آزمایش‌های تخصصی و تعیین علت دقیق تلفات به آزمایشگاه ارسال شده و نتایج نهایی پس از تکمیل بررسی‌های آزمایشگاهی اعلام خواهد شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دالاهو با بیان اینکه همزمان اقدامات پیشگیرانه نیز انجام شده است، تصریح کرد: به‌منظور جلوگیری از انتشار احتمالی عوامل بیماری‌زا و حفظ بهداشت عمومی، لاشه دام‌های تلف‌شده مطابق دستورالعمل‌های بهداشتی و ضوابط سازمان دامپزشکی کشور به‌صورت اصولی و بهداشتی دفن شدند.

جمشیدبیگی با تأکید بر ضرورت همکاری دامداران در چنین مواردی، خاطرنشان کرد: دامداران در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک یا تلفات غیرعادی و ناگهانی دام‌ها، از جابه‌جایی یا دفن خودسرانه لاشه‌ها خودداری کرده و موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به اداره دامپزشکی اطلاع دهند تا اقدامات فنی و بهداشتی لازم در زمان مناسب انجام شود.

وی تأکید کرد: اطلاع‌رسانی به‌موقع دامداران نقش مهمی در مدیریت سریع حوادث، پیشگیری از بروز مخاطرات احتمالی و حفظ سلامت دام، انسان و محیط‌زیست دارد.