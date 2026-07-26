https://mehrnews.com/x3cFRw ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۰ کد مطلب 6900106 استانها مرکزی استانها مرکزی ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۰ حضور مردم اراک در صد و چهل و هشتمین شب ایثار و دفاع از میهن اراک- در این ویدئو حضور با شکوه مردم اراک در صد و چهل و هشتمین شب ایثار و دفاع از میهن را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6900106 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور پرشور مردم محلات در صد و چهل و هفتمین شب بیعت با رهبر انقلاب میدانداری ساوجیها در حمایت از ولایت فقیه به ایستگاه ۱۴۸ رسید روایت حماسه پنجم مرداد هویت تاریخی و سرمایه فرهنگی مردم مرکزی است اقامه نماز استغاثه به ساحت امام زمان (عج) و اجتماع حماسی مردم خمین فریاد بیعت مردم اراک با ولایت در صد و چهل و نهمین شب طنین انداز شد صد و چهل و نهمین شب بعثت مردم خمین در میدان حماسه برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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