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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۰

حضور مردم اراک در صد و چهل و هشتمین شب ایثار و دفاع از میهن

حضور مردم اراک در صد و چهل و هشتمین شب ایثار و دفاع از میهن

اراک- در این ویدئو حضور با شکوه مردم اراک در صد و چهل و هشتمین شب ایثار و دفاع از میهن را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6900106

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