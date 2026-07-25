به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی بعد از ظهر شنبه در جلسه کارگروه مدیریت پسماند رودبار که با حضور فرماندار شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: پس از پیگیریهای مستمر و فشرده، مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت پیمانکار جدید مدیریت پسماند شهر تکمیل شده و با اخذ استعلامات نهایی، شرکت «پاکبانان هفت اقلیم» بهزودی فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد.
وی آموزش شهروندی را پیشنیاز اصلی موفقیت در طرحهای زیستمحیطی دانست و افزود: در همین راستا، قرارداد آموزش خانوادهها با همکاری سازمان مدیریت پسماند منعقد شده است و برنامههای متنوعی اعم از دیوارنویسیهای فرهنگی، نصب بنرهای اطلاعرسانی و آموزشهای محلهمحور جهت ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ در دست اقدام قرار دارد.
شهردار رودبار از پیشرفت فیزیکی پروژه راهاندازی واحد جمعآوری پسماند خشک خبر داد و تصریح کرد: زیرساختها و محل استقرار این مرکز تعیین و تجهیز شده است و طبق برنامهریزیهای انجامشده، فرآیند رسمی دریافت و جمعآوری پسماندهای خشک در سطح شهر از هفته آینده کلید میخورد
کاظمی فتلکی گفت: در پی مکاتبات اداره حفاظت محیط زیست و علیرغم اعلام کارشناسان مبنی بر عدم نیاز به جمعآوری مکانیزه شیرابه در مقطع کنونی، شهرداری رودبار در راستای صیانت از محیط زیست اقدام به احداث یک حلقه چاهک پایش در محل دپو کرد که خوشبختانه پایشهای مستمر نشان میدهد تاکنون هیچگونه شیرابهای در این محدوده نفوذ نکرده است.
وی در پایان با اشاره به نوسازی و تقویت تجهیزات لجستیکی شهرداری خاطرنشان کرد: با هدف افزایش سرعت و کیفیت خدماترسانی به شهروندان، در سال جاری ۳ دستگاه خودروی نیسان به ناوگان جمعآوری پسماند الحاق شده و فرآیند خرید یک دستگاه خودروی خدماتی جدید نیز نهایی شده است.
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