تجهیز معابر و محلات رودبار به بیش از ۱۵۰ مخزن جدید پسماند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی پیش از ظهر امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با هدف ارتقای بهداشت عمومی، ساماندهی مدیریت پسماند و تسهیل روند جمعآوری زباله، بیش از ۱۵۰ مخزن بزرگ پسماند با اعتباری حدودا ۸ میلیارد ریال خریداری شده است که بهتدریج در نقاط مختلف شهر جانمایی شده است.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه رودبار افزود: شهر رودبار بهعنوان گلوگاه و دروازه ورودی استان گیلان، همواره شاهد تردد گسترده مسافران و گردشگران است و این موضوع موجب افزایش حجم تولید پسماند در سطح شهر میشود؛ ازاینرو شهرداری رودبار با حمایت و همکاری شورای اسلامی شهر، برای جلوگیری از انباشت زباله در معابر و ارتقای کیفیت خدمات شهری، نسبت به خرید این مخازن اقدام کرده است.
شهردار رودبار مدیریت اصولی پسماند را یکی از اولویتهای مهم شهرداری دانست و تصریح کرد: جانمایی مناسب مخازن جدید، بهبود روند جمعآوری زباله، کاهش آلودگیهای محیطی و حفظ پاکیزگی و زیبایی سیمای شهر از مهمترین اهداف اجرای این اقدام است.
کاظمی فتلکی در ادامه خاطرنشان کرد: در کنار توسعه تجهیزات و امکانات مورد نیاز، اقدامات فرهنگی و جلب مشارکت شهروندان نیز در مدیریت پسماند اهمیت فراوانی دارد. به همین منظور، مدیریت شهری در نظر دارد بهزودی زمینههای لازم برای اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ را بهصورت خانهبهخانه در سطح شهر رودبار فراهم کند.
وی افزود: جداسازی پسماندهای خشک و تر از مبدأ، موجب تسهیل فرایند جمعآوری، افزایش سرعت عمل نیروهای خدمات شهری، کاهش حجم پسماند و بازگشت مواد قابل بازیافت به چرخه مصرف خواهد شد.
شهردار رودبار در پایان از شهروندان خواست با قرار دادن زبالهها در مخازن مخصوص و خودداری از رهاسازی پسماند در معابر، شهرداری را در حفظ پاکیزگی و زیبایی شهر همراهی کنند و گفت: تحقق شهری پاکیزه و برخورداری از مدیریت پسماند مطلوب، بدون مشارکت و همراهی شهروندان امکانپذیر نخواهد بود.
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