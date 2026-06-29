حجت الاسلام مرتضی همتی فر در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل این مجموعه برای مشارکت در برگزاری مراسم تشییع مقام معظم رهبری خبر داد و اظهار کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان مسئولیت کمیته مواکب این مراسم را بر عهده گرفته است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به جایگاه ویژه خراسان رضوی در میزبانی از آیینهای بزرگ مذهبی و انقلابی، اظهار کرد: تمامی ظرفیتهای فرهنگی و مردمی استان برای برگزاری باشکوه این مراسم به کار گرفته خواهد شد و هماهنگیهای لازم با مجموعههای مردمی و تشکلهای دینی در حال انجام است.
وی با دعوت از اقشار مختلف مردم برای مشارکت در این حرکت بزرگ مردمی افزود: هیئات مذهبی، مداحان، مبلغین، جامعه قاریان قرآن، مسئولان و فعالان قرآنی و همچنین همه اقشار متدین استان میتوانند با حضور، همکاری و میزبانی در برپایی مواکب و خدمترسانی به مردم نقشآفرینی کنند.
همتی فر تأکید کرد: تجربه ارزشمند هیئات مذهبی و گروههای مردمی استان در برگزاری آیینهای بزرگ مذهبی، سرمایهای مهم برای خدمترسانی در این مراسم است و امیدواریم با مشارکت گسترده مردم و فعالان فرهنگی، مراسمی در شأن جایگاه والای رهبری و انقلاب اسلامی برگزار شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در پایان بر همافزایی دستگاههای فرهنگی، نهادهای مردمی و تشکلهای دینی برای ساماندهی و برپایی مواکب و خدمترسانی شایسته به زائران و شرکتکنندگان در این مراسم تأکید کرد.
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