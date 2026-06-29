نجات ۲ مرد محبوس در آوار منزل مسکونی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده از پایان موفقیت آمیز عملیات نجات ۲ نفر از زیر آوار یک منزل چهار طبقه در محدوده بزرگراه شهید میرزایی خبر داد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد افزود: این حادثه (۸ تیرماه ۱۴۰۵) به سامانه ۱۲۵ اعلام و بلافاصله آتش نشانان از ایستگاه‌های ۸، ۳۷، ۳۸ و ۶ به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به حساسیت و دشواری عملیات آوار، اظهار کرد: با حضور به‌موقع همکاران آتش نشان در محل ،عملیات جستجو و نجات با سرعت عمل و دقت حداکثری آغاز شد. تیم‌های امدادی با وجود ریسک بالای ریزش مجدد، با استفاده از تجهیزات تخصصی و بهره‌گیری از مهارت فنی ، موفق شدند هر دو مصدوم را که آقایانی حدوداً ۳۵ ساله بودند، در شرایطی سالم و پایدار از زیر آوار خارج کنند.

فرخنده خاطرنشان کرد: عملیات امداد و نجات این دو شهروند که در سلامت کامل تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل شدند، شامگاه دوشنبه به پایان رسید. این موفقیت، حاصل هماهنگی بین ایستگاه‌های عملیاتی و رعایت اصول ایمنی در شرایط بحرانی بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد اظهار کرد: علت حادثه در دست بررسی است.