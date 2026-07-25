به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضازاده عصر شنبه در آیین افتتاح سینما آزادگان با اشاره به جایگاه علمی، مذهبی و فرهنگی این شهرستان اظهار کرد: مشگینشهر از گذشته تاکنون به واسطه وجود شخصیتهای برجستهای همچون آیتالله مشگینی، همواره در سطح ملی شناخته شده و از ظرفیتهای ارزشمند انسانی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار است.
وی با بیان اینکه مردم مشگینشهر همواره در عرصههای مختلف انقلاب و نظام حضوری پررنگ داشتهاند، افزود: حضور آگاهانه و همدلانه مردم در صحنههای مختلف، پشتوانهای ارزشمند برای مسئولان در مسیر خدمترسانی است و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.
نماینده مردم مشگینشهر در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از ایثار خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، نخبگان، هنرمندان و فعالان فرهنگی شهرستان گفت: وجود این ظرفیتهای ارزشمند، مایه افتخار مشگینشهر است و باید از توانمندی آنان برای توسعه همهجانبه شهرستان بهره گرفت.
رضازاده در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه عمرانی و جذب اعتبارات بیان کرد: سال گذشته ۳۱ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژههای عمرانی شهرستان اختصاص یافت و امسال نیز تاکنون ۱۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است که روند اجرای طرحهای توسعهای را شتاب خواهد بخشید.
وی بهرهبرداری از نخستین نیروگاه زمینگرمایی کشور در مشگینشهر را یکی از مهمترین دستاوردهای توسعهای منطقه دانست و افزود: این پروژه بزرگ با همکاری و همدلی مجموعه مسئولان به سرانجام رسید و نشان داد هر جا وحدت و انسجام وجود داشته باشد، اجرای طرحهای ملی نیز با موفقیت همراه خواهد بود.
نماینده مردم مشگینشهر در مجلس با تأکید بر ضرورت تداوم این همدلی میان دستگاههای اجرایی، شوراهای اسلامی و شهرداریها خاطرنشان کرد: پیشرفت شهرستان در گرو اتحاد و همافزایی همه مسئولان است و بدون همکاری و انسجام، اجرای پروژههای بزرگ و پاسخگویی به مطالبات مردم امکانپذیر نخواهد بود.
رضازاده همچنین با اشاره به پروژه راهآهن اردبیل، بر لزوم عبور این مسیر از مشگینشهر تأکید کرد و گفت: تحقق این مطالبه مهم، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی، رونق گردشگری، افزایش سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال در منطقه خواهد داشت و پیگیری آن با جدیت ادامه مییابد.
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