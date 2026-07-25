به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، مجتبی عبداللهی در گفت‌وگوی زنده با برنامه «نگاه مردم» که از شبکه البرز پخش شد، با اشاره به برگزاری نشست ستاد اربعین استان اظهار کرد: در این جلسه آخرین وضعیت اقدامات کمیته‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و هماهنگی‌های لازم برای تسریع در اجرای برنامه‌ها و آمادگی کامل دستگاه‌ها انجام شد.

وی با قدردانی از همراهی فرمانداران، شهرداران، دستگاه‌های اجرایی، اصناف، گروه‌های خدماتی و نیروهای مردمی افزود: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) امروز به یک فرهنگ نهادینه در میان مجموعه‌های اجرایی استان تبدیل شده و همه با روحیه جهادی در این مسیر فعالیت می‌کنند.

استاندار البرز با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین گفت: حرکت زائران آغاز شده و فرصت محدودی تا اوج سفرها باقی مانده است، بنابراین همه دستگاه‌ها باید با سرعت و دقت بیشتری برنامه‌های خود را تکمیل کنند و هیچ خللی در روند خدمت‌رسانی ایجاد نشود.

عبداللهی با بیان اینکه اربعین امسال شرایط ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: از همه مدیران خواسته‌ایم امکانات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز را حتی بیش از سال گذشته پیش‌بینی و تأمین کنند و با حضور میدانی در مرزها، بر روند خدمت‌رسانی نظارت مستقیم داشته باشند.

وی تکریم زائران را مهم‌ترین اصل در ارائه خدمات دانست و افزود: باید با هماهنگی، همدلی و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، شرایطی فراهم کنیم تا زائران با آرامش، امنیت و رضایت کامل این سفر معنوی را انجام دهند.

استاندار البرز همچنین با اشاره به نقش شهرداری‌ها در پشتیبانی از مراسم اربعین گفت: تأمین امکانات مورد نیاز این رویداد معنوی باید با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود انجام شود و هیچ دغدغه‌ای در زمینه پشتیبانی و خدمت‌رسانی وجود نداشته باشد.

عبداللهی ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاه‌ها، اربعین امسال در حوزه نظم، کیفیت خدمات و تکریم زائران، نسبت به سال‌های گذشته در سطح بالاتری برگزار شود.



آزادراه شهید سلیمانی بار بزرگی از ترافیک استان را کاهش داده است

مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، در گفت‌وگوی زنده با برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» با تشریح آخرین وضعیت آزادراه شهید سلیمانی، از بازدید دکتر محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، از روند بازسازی پل شهید رئیسی خبر داد و گفت: مسیر پدافندی این پل به‌زودی آماده بهره‌برداری خواهد شد و تا پایان مردادماه، تمامی مسیر آزادراه به‌جز پل شهید رئیسی زیر بار ترافیک می‌رود.

مجتبی عبداللهی در ادامه گفت‌وگوی زنده با برنامه «نگاه مردم» با اشاره به روند تکمیل آزادراه شهید سلیمانی اظهار کرد: این پروژه امروز بخش قابل توجهی از بار ترافیکی استان البرز را کاهش داده و با بهره‌برداری از بخش‌های باقی‌مانده، نقش آن در روان‌سازی تردد بیش از پیش نمایان خواهد شد.



وی افزود: در جریان سفر دکتر محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری به استان البرز، از پل شهید رئیسی و روند بازسازی این پل که در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی آسیب دیده بود، بازدید میدانی انجام شد و آخرین اقدامات اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.



استاندار البرز با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه با سرعت در حال پیشرفت است، گفت: برای جلوگیری از هرگونه اختلال در تردد، مسیر پدافندی پل شهید رئیسی در حال تکمیل است و به‌زودی در اختیار مردم استان قرار خواهد گرفت تا تا زمان بهره‌برداری نهایی پل، تردد بدون مشکل انجام شود.



عبداللهی تصریح کرد: برنامه‌ریزی انجام شده به گونه‌ای است که تا پایان مردادماه امسال، تمامی مسیر آزادراه شهید سلیمانی به‌جز پل شهید رئیسی، به همراه رمپ‌ها، لوپ‌ها و اتصال کامل به آزادراه کرج ـ قزوین زیر بار ترافیک خواهد رفت و شهروندان می‌توانند از ظرفیت کامل این مسیر استفاده کنند.



وی با تأکید بر آثار این پروژه ملی افزود: با تکمیل آزادراه شهید سلیمانی، بخش قابل توجهی از گره ترافیکی محور تهران ـ کرج ـ قزوین برطرف می‌شود و علاوه بر کاهش زمان سفر، شاهد کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا خواهیم بود.

سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور، شتاب تازه‌ای به اجرای پروژه‌های راهبردی استان داد



استاندار البرز، در گفت‌وگوی زنده با برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» با تشریح دستاوردهای سفر دکتر محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، گفت: همزمان با این سفر، مجموعه‌ای از پروژه‌های مهم در حوزه‌های آب، انرژی، سلامت، ورزش و صنعت افتتاح شد و روند اجرای طرح‌های اولویت‌دار استان نیز به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت.



مجتبی عبداللهی در ادامه گفت‌وگوی زنده با برنامه «نگاه مردم» با اشاره به سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به البرز اظهار کرد: این سفر فرصت مناسبی برای بررسی روند اجرای پروژه‌های مهم استان و تسریع در تکمیل طرح‌های زیرساختی و اولویت‌دار بود و خوشبختانه دستاوردهای ارزشمندی نیز برای مردم استان به همراه داشت.



وی افزود: همزمان با این سفر، پروژه‌های بزرگی در حوزه آب و فاضلاب، انرژی، سلامت، ورزش، صنعت و زیرساخت‌های عمرانی افتتاح و یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شد که نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رفاه شهروندان دارد.



استاندار البرز با اشاره به بهره‌برداری از پروژه‌های حوزه آب و انرژی گفت: پروژه‌های شرکت آب و فاضلاب استان با اعتباری بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد ریال، ۱۴ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰۰.۷ مگاوات، چهار پروژه توسعه شبکه برق و همچنین عملیات اجرایی چهار نیروگاه خورشیدی جدید، از جمله طرح‌هایی بود که در این سفر افتتاح یا کلنگ‌زنی شد و گام مؤثری در تأمین پایدار آب و برق و کاهش ناترازی انرژی به شمار می‌رود.



عبداللهی ادامه داد: در حوزه سلامت نیز مرکز رادیوتراپی و انکولوژی امام علی (ع) و درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) به بهره‌برداری رسید که موجب ارتقای خدمات درمانی و افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی خواهد شد.



وی افتتاح سالن شش هزار نفری انقلاب کرج را نیز از دیگر دستاوردهای این سفر برشمرد و گفت: این مجموعه ورزشی که پس از حدود ۱۵ سال به بهره‌برداری رسید، ظرفیت میزبانی رقابت‌های ملی و بین‌المللی را برای استان فراهم کرده و زیرساخت ورزش البرز را ارتقا می‌دهد.



استاندار البرز با اشاره به بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از واحدهای تولیدی استان افزود: در این سفر، کارخانه همیار فیلتر با ظرفیت تولید سالانه ۳۶ میلیون انواع فیلتر مورد بازدید قرار گرفت و همچنین شرکت «درمان‌یاب دارو» که پس از خسارات ناشی از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی بازسازی شده است، بار دیگر به چرخه تولید بازگشت؛ مجموعه‌ای که با سرمایه‌گذاری بیش از دو همت، زمینه اشتغال مستقیم ۲۰۰ نفر را فراهم کرده است.



عبداللهی در پایان تأکید کرد: دولت با حمایت از سرمایه‌گذاری، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع تولید، مسیر توسعه استان البرز را با جدیت دنبال می‌کند و این سفر نیز نقطه عطفی در شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های راهبردی استان بود.

امضای چهار تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری، گام جدیدی برای توسعه تولید و اشتغال استان است



استاندار البرز از امضای چهار تفاهم‌نامه بزرگ سرمایه‌گذاری همزمان با سفر دکتر محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه‌ها زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های صنعتی، انرژی و کشاورزی و ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید در استان خواهد بود.



مجتبی عبداللهی در ادامه گفت‌وگوی زنده با برنامه «نگاه مردم» با اشاره به دستاوردهای اقتصادی سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به استان البرز اظهار کرد: همزمان با این سفر، چهار تفاهم‌نامه مهم سرمایه‌گذاری میان استانداری البرز و بخش خصوصی به امضا رسید که نقش مؤثری در شتاب‌بخشی به روند توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در استان خواهد داشت.



وی افزود: یکی از مهم‌ترین این تفاهم‌نامه‌ها مربوط به احداث شهرک صنعتی دانش‌بنیان فراسا در شهرستان ساوجبلاغ است که با سرمایه‌گذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی و ایجاد اشتغال برای یک‌هزار و ۹۰۰ نفر، ظرفیت جدیدی در حوزه تولیدات دانش‌بنیان استان ایجاد خواهد کرد.



استاندار البرز ادامه داد: همچنین تفاهم‌نامه احداث کارخانه خودروسازی آذین خودرو در شهرستان اشتهارد با سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان به امضا رسید که با بهره‌برداری از آن، برای یک‌هزار و ۶۰۰ نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاد می‌شود.



عبداللهی با اشاره به برنامه‌های استان در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: احداث نیروگاه خورشیدی ۶۰ مگاواتی در شهرستان اشتهارد نیز از دیگر تفاهم‌نامه‌های این سفر بود که با سرمایه‌گذاری ۱۱ هزار میلیارد تومانی، در مسیر افزایش ظرفیت تولید برق پاک و کاهش ناترازی انرژی قرار دارد.



وی از اجرای یک طرح بزرگ در حوزه کشاورزی و دامپروری نیز خبر داد و افزود: بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده، مجتمع دامداری ۲۰۰ هزار رأسی دام سبک در شهرستان نظرآباد با سرمایه‌گذاری پنج هزار میلیارد تومان احداث خواهد شد که علاوه بر ایجاد اشتغال برای دو هزار نفر، نقش مهمی در افزایش تولید گوشت قرمز و شیر و تقویت امنیت غذایی کشور خواهد داشت.



استاندار البرز در پایان تأکید کرد: جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از حضور بخش خصوصی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است و امضای این تفاهم‌نامه‌ها، چشم‌انداز روشنی برای توسعه تولید، اشتغال و رونق اقتصادی البرز ترسیم می‌کند.

