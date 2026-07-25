تصویب کنوانسیون کاسپین تهدیدی برای منافع راهبردی ایران است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: احمد کاظمی استاد حقوق بین الملل در مورد تبعات خطرناک تصویب کنوانسیون حقوقی دریای کاسپین و پیامدهای کاملا منفی آن برای امنیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. وی با اشاره به انتشار خبری مبنی بر اینکه در ۳۱ تیرماه، هیئت دولت لایحه‌ای را با فوریت در خصوص تصویب معاهده رژیم حقوقی دریای کاسپین تصویب کرده و آن را به مجلس ارسال کرده، گفت: با توجه به شرایط جنگی کشور و معادلات ژئوپولیتیکی، سیاسی و امنیتی که در منطقه حاکم هست، تصویب چنین لایحه‌ای را باید از مناظر مختلف مورد ارزیابی قرار داد. به دلیل اینکه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین در ۲۱ مرداد سال ۱۳۹۷ تصویب شده، و طبیعتا طبق روال قانونی باید تمامی معاهدات به تصویب مجلس برسد، در همان مقطع، این معاهده نیز به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، ولی علیرغم گذشت هشت سال، به‌درستی و در چارچوب منافع حیاتی اساسی و ژئوپلیتیکی ایران، این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است.

کاظمی در توضیح این مساله افزود: علاوه بر انتقادات متعددی که به این کنوانسیون وجود دارد، تصویب آن در حوزه‌های ژئوپولیتیکی، به ویژه در مقطع کنونی، مخاطرات جدی را متوجه ایران خواهد کرد. از لحاظ مباحث حقوقی، انتقادات متعددی بر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین وارد است. از جمله اینکه در این کنوانسیون در مورد بحث حضور بیگانگان و ممنوعیت آن در دریای کاسپین، اگرچه به کلمه ممنوعیت حضور اشاره شده، ولی بحث ممنوعیت عبور بیگانگان مطرح نشده و این بی دقتی محل سوءاستفاده بیگانگان خواهد بود.

این استاد دانشگاه هشدار داد: نکته مهم دیگر، تاثیر منفی این کنوانسیون بر سهم ۲۰ درصدی ایران در دریای کاسپین هست و این سهم با تصویب کنوانسیون مذکور تضعیف خواهد شد. به دلیل اینکه در متن آن مطرح شده، کشورهای ساحلی چه برای تقسیم بستر و چه زیر بستر دریای کاسپین باید با هم مذاکرات داشته باشند. یعنی کشورهای مجاور و مقابل، باید مذاکرات دوجانبه و سه جانبه را بدین منظور انجام دهند. نفس همین مطلب یعنی اینکه کنوانسیون به مذاکرات دوجانبه و سه جانبه‌ سال های گذشته روسیه، قزاقستان و آذربایجان در مورد تقسیم دریای کاسپین مشروعیت داده و آنها دریای کاسپین را در درصدهایی مثل ۲۹، ۲۱ و ۱۸ بین خودشان تقسیم کرده اند. اگر با تصویب کنوانسیون مذکور این درصدبندی ها مشروعیت کسب کنند، سهمی که برای ایران و ترکمنستان باقی می ماند کاهش یافته و ۲۰ درصد مدنظر ایران برآورده نمی‌ شود. حتی مستثنی کردن این بخش از موضوع از کنوانسیون کمکی به حل مساله نمی‌کند. به دلیل اینکه وقتی ایران کلیت کنوانسیون رو تصویب می‌کند، درواقع به رویکرد کنوانسیون و سیاق حقوقی کلیت کنوانسیون مشروعیت می بخشد.

احمد کاظمی با تاکید بر اینکه مباحث حقوقی دیگری نیز در این مورد وجود دارد، گفت: امر اساسی که الان در بحث مخاطرات تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین وجود دارد، این است که تصویب این کنوانسیون در مقطع فعلی و در مقاطع آینده، یک امتیاز راهبردی به آمریکا و ناتو و در واقع یک پاس گل جدی و موثر به شبکه انگلوساکسونی و عبری و ضدایرانی هست. زیرا اولین نتیجه تصویب این کنوانسیون، پایان ممنوعیت احداث خطوط لوله از بستر دریای کاسپین است. بر اساس ماده ۱۴ کنوانسیون، کشورهای ساحلی می توانند خطوط لوله سراسری را در بستر دریای کاسپین تعبیه و نصب کنند.

وی در توضیح تبعات لوله کشی نفت و گاز در بستر دریای کاسپین گفت: احداث این خطوط لوله یک کمک موثر، راهبردی و بسیار مهم به پیشبرد طرح آمریکا یا همان مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی است. این طرح همان نسخه به‌روز شده کریدور جعلی زنگزور یا دالان تورانی ناتو است. در سفر کوتاهی که روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا به ارمنستان داشت اسنادی هم راجع به این موضوع تصویب شد. اسناد اولیه هم درپایان مرداد سال گذشته در حضور ترامپ در کاخ سفید امضا شده بود. طبیعتا مسیر ترامپ یا کریدور جعلی زنگه زور، زمانی به معنای واقعی عملیاتی شده و از لحاظ ژئوپولیتیکی و اقتصادی برای جبهه ساکسونی و عبری موثر است که بتواند دسترسی صهیونیست ها و ناتو به گاز و نفت آسیای مرکزی را ممکن کند. وقتی ایران این ممنوعیت را با تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین برمی دارد، یعنی کشور در این مقطع به ترامپ امتیازی حساس می دهد. آیا منطقی است در شرایطی که ایران با ترامپ در تنگه هرمز و در قفقاز در مصاف ژئوپولتیکی قرار دارد، در دو سوی کاسپین به ترامپ یک امتیاز راهبردی داده شود. این طبیعتا به هیچ وجه از لحاظ منافع حیاتی و ژئوپلتیکی کشور قابل پذیرش نیست.

کاظمی افزود: دومین مخاطره‌ تصویب این کنوانسیون، تضعیف نقش تنگه هرمز در معادلات انرژی در مقطعی است که ایران، با اقتدار و به بهای خون شهدا در جنوب کشور، برگ برنده را در دست دارد. علت آن است که با تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریایی دریای کاسپین، کشورهای ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان می توانند از طریق احداث خط لوله در بستر دریای کاسپین به باکو وصل شده و در تامین نفت و گاز مورد نیاز اروپا و کشورهای ناتو نقش آفرینی کند. یعنی در شرایطی که اولا بعد از جنگ اوکراین، روسیه با تحریم های گسترده نفتی مواجه بوده و نقشی در تامین سبد انرژی اروپا ندارد؛ ثانیا ایران هم تحریم شده و تلاش می شود ایران و روسیه از بازار انرژی اروپا کنار گذاشته شوند و ثالثا انسداد حقوقی و مشروع تنگه هرمز توسط ایران، به شدت آمریکا و اروپا را تحت فشار گذاشته، با تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، عملا یک مجال تنفس ژئوپولیتیکی از منظر انرژی و ژئو اکونومیکی به اروپا داده و آمریکا تحت فشار داده می شود.

کاظمی این تحرکات را اقدام آشکار علیه منافع ملی کشور توصیف کرد و گفت: طبیعتا این اقدامات به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. نکته بعدی درباره مخاطرات رژیم حقوقی دریای کاسپین آن است که با ایجاد خط لوله از بستر دریای کاسپین و چسبندگی بازار انرژی آسیای مرکزی به آذربایجان، قفقاز و اروپا، عملا شاخه انرژی جهان به اصطلاح ترک ایجاد خواهد شد. اجرای این طرح بر اساس پان تورانیسم انگلیسی توسط جبهه ساکسونی و عبری دنبال شده و خود ایدئولوژی هم سابقه دویست ساله دارد و امروز طرح های آن در حوزه ژئواکونومیک مطرح می شود. جهان به اصطلاح ترک در حوزه نسل کشی غزه، در جنگ اوکراین، در بحث تجاوز نظامی ۱۲ روزه و چهل روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، در بحث سوریه و در موارد متعدد دیگری در منطقه در کنار اسرائیل و در کنار ناتو بوده، و قرائن بسیار زیادی راجع به این موضوع هست.

او افزود: جهان ترک از منظر جبهه ساکسونی و عبری قرار هست به عنوان عقبه و پشتیبان رژیم اسرائیل در منطقه عمل کند. برای عملیاتی شدن ظرفیت جهان به‌اصطلاح ترک یکی از طرح‌های جبهه عبری و ساکسونی اتصال ذخایر انرژی این جهان ترک ادعایی به اروپا است. جهان ترک ادعایی در طول صدسال اخیر با سه مانع بزرگ برای تحقق اهداف اربابان انگلوساکسون و صهیونیست خود روبرو بوده است. یکی بحث عدم اتصال ترکیه به نخجوان بوده، که این مانع در ماجرای فاجعه قره سو برطرف می شود. فرایند واگذاری قره سو از دوره قاجاریه شروع شده و نهایتا با خیانت رضاشاه و واگذاری قره سو به ترکیه به پایان رسیده و اولین مانع رفع می شود. دومین مانع، عدم اتصال نخجوان به آذربایجان است که رفع این مانع هم بعد از جنگ دوم قره باغ، در سال ۱۳۹۹ آغاز می شود. این کار در قالب طرح ایجاد کریدور جعلی زنگزور و امتداد آن مسیر ترامپ در حال انجام است، یعنی اتصال آذربایجان به نخجوان در پوشش کریدور. این اتصال عملا حاکمیت ارمنستان بر استان سیونیک را تضعیف کرده و زمینه تجزیه این کشور را فراهم می‌کند. این دومین مانع هم به زعم آمریکا و انگلیس و ترکیه و اسرائیل بعد از امضای اسناد مسیر ترامپ از بین رفته است. اگرچه طبیعتا در نظم قفقازی پس از جنگ ایران و آمریکا شاهد خواهیم بود که برآورد جبهه ساکسونی و عبری در این خصوص اشتباه بوده است. ولی این جبهه معتقد است که این دومین مانع هم در حال مرتفع شدن است.

کاظمی در توضیح سومین مانع گفت: این مانع اتصال آسیای مرکزی به آذربایجان و قفقاز از منظر انتقال انرژی و ارتباط ریل است تا آنگونه که ترامپ آرزو دارد، منابع کمیاب آسیای مرکزی از طریق مسیر ترامپ به بازارهای اروپایی برسد. این سومین مانع با تصویب رژیم حقوقی کنوانسیون دریای کاسپین از بین خواهد رفت. بنابراین در این وضعیت حساس کشور مطرح شدن تصویب رژیم حقوقی کنوانسیون دریای کاسپین، یک اقدام کاملا ضد ایرانی از منظر ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی و حتی مباحث ژئوفرهنگی است. این اقدام، نه تنها ظرفیت های ژئوپولیتیکی ایران را تقویت نمی کند، بلکه آنها را به شدت تضعیف می کند. وقتی که ایران این کنوانسیون را تصویب نکند، براساس ماده ۲۲ خود کنوانسیون هیچ وقت نمی توان آن را اجرایی کرد. به دلیل اینکه اجرای کنوانسیون مذکور، منوط به تصویب پنجمین سند آن در پنجمین کشور و در مجلس کشور پنجم هست و طبیعتا ایران پنجمین کشوری است که کنوانسیون مذکور را برخلاف چهار کشور دیگر تصویب نکرده است. از منظر حقوق بین‌الملل تا این اقدام انجام نشده و کنوانسیون تصویب نشود، اجرایی کردن آن از لحاظ حقوقی ممکن نیست.

وی در مورد مزایای عدم تصویب این کنوانسیون گفت: تصویب نشدن این کنوانسیون به شدت ابزارهای ژئوپلتیکی و ژئواکونومیک ایران را در منطقه تقویت می‌کند. یکی از این ابزارها آن است که کشورهای آسیای مرکزی یعنی ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان ناچار می شوند انتقال انرژی، گاز و نفت خود به بازارهای جهانی یعنی اروپا و ترکیه را از مسیر ایران انجام دهند. چون این کار از مسیر بستردریای کاسپین هم ممکن نبوده و غیرقانونی است. در سالهای گذشته هم گاز ترکمنستان از طریق ایران به آذربایجان و ترکیه سواپ شده و در حال حاضر هم بخشی از آن ادامه دارد. این یعنی ایجاد ظرفیت ژئوکونومیکی برای کشور. ولی تصویب کنوانسیون این ظرفیت فعلی را از بین برده و چشم انداز افزایش آن در آینده را هم کاملا از بین می‌برد. تصویب کنوانسیون، از لحاظ تقویت ظرفیت‌های ژئوپولیتیک ایران، هم بی اثر است. البته طبیعتا اعضای شبکه لابی دیپلماتیک و اقتصادی که در قالب شبکه مزدور جبهه ساکسونی و عبری فعالیت می کنند و با شرکت نفتی سوکار آذربایجان و شرکت های وابسته به باکو در سی سال اخیر مرتبط بوده اند، برای تحمیق افکار عمومی مردم شریف ایران به اظهارات دروغین و کلیشه ای متوسل می شوند. آنها به دروغ مدعی خواهند شد در این شرایط جنگی، بازگشایی مسیرها پس از تصویب این کنوانسیون می‌تواند در قالب یک کریدور، فضای تنفسی را برای ایران ایجاد کند و فشار ناشی از بسته بودن تنگه هرمز و محاصره دریایی را کاهش دهد.

کاظمی در رد این ادعاها گفت: این دقیقا مصداق تحمیق مردم شریف ایران است. افرادی که این موضوعات را مطرح می‌کنند، دقیقا همان کسانی هستند که وقتی در سالهای پیش کارشناسان مطرح می گفتند برای اجرایی شدن دالان شمال - جنوب، یکی از بهترین مسیرها در کنار مسیر آسیای مرکزی (که ایران را از طریق ریل به روسیه وصل می کند)، مسیر کشتی رانی دریای کاسپین هست و ایران باید دالان شمال - جنوب را به یکی از بازوهای اصلی خود در دریای کاسپین مبدل کند، مقاومت می کردند. این کارشناسان می گفتند ایران باید به معنای واقعی کلمه این دریا را به دریایی مشترک بین کشورهای ساحلی مبدل کند. اما مدافعان کنوانسیون حقوقی دریای خزر در برابر چنین اقداماتی مقاومت می‌کردند و می‌گفتند نه، تنها مسیر کریدوری مناسب، عبور از جمهوری آذربایجان است. این در حالی است که ظرفیت ریلی جمهوری آذربایجان سالانه فقط ۲ میلیون تن بوده و طبیعتا کمکی به این مسیر کریدوری شمال – جنوب نخواهد کرد. اعضای این لابی الان نیز برای ایجاد کریدور بین ایران و روسیه و ایجاد فضای تنفس بین ایران با روسیه و چین مشکل ایجاد می کنند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: هیچ نیازی به تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین نیست. به دلیل این‌که ما در این حوزه از منظر ترانزیتی، امنیتی و زیست‌محیطی خلا حقوقی نداریم. چین و روسیه از طریق ریل به ایران وصل هستند و برای بهره برداری ترانزیتی از دریای کاسپین هم بین بنادر ایران و روسیه هیچ مانعی وجود ندارد. بنابراین، این ادعاها صرفا برای فریب افکار عمومی ایران است تا از این مقطع حساس و به زعم خودشان طلایی برای دادن یک امتیاز راهبردی به جبهه ساکسونی و عبری استفاده کنند. طبیعتا این موضوع می‌تواند کشور را به شدت از منظر ژئوپولیتیکی دچار خطا و زیان کند. دلیل اینکه این کنوانسیون در سالهای گذشته، علیرغم تمام تحرکاتی که گروه‌های لابی داشتند با بصیرت رهبر شهید انقلاب اسلامی در مجلس تصویب نشد، همین موضوع بوده است.

او گفت: از منظر حقوق بین الملل تصویب نشدن یک کنوانسیون در مجلس یک کشور اصلا پدیده غیرعادی نیست. دولت های بسیاری از کشورها بر مبنای ملاحظاتی، کنوانسیونی را امضا کرده؛ ولی هیچگاه در مجالس خود، آن را به تصویب نمی‌رسانند و این کاملا یک عرف در حقوق بین الملل است. آمریکا ده‌ها کنوانسیون را امضا نکرده و اگر هم روزی این کنوانسیون بخواهد در مجلس تصویب شود باید مشروط به مستثنا کردن بحث احداث خطوط لوله نفت و گاز، بحث تقسیم بستر و زیر بستر و مباحث مربوط به آن، خط مبدا مستقیم یا عادی و مباحث دیگری باشد که در ابتدای این مصاحبه اشاره شد.

وی در پایان گفت: عنوان تاریخی این پهنه‌ آبی، در اسناد متعدد داخلی و بین المللی، دریای کاسپین یا دریای مازندران، دریای گرگان و دریای قزوین است. کاسپی‌ها قومی ایرانی بودند و در اطراف دریای کاسپین زندگی می کردند. اینکه باز عده‌ای در کشور اصرار دارند عنوان کلمه خزر را برای این دریا به کار ببرند، اشتباه است. کلمه خزر مربوط به قوم خزر است که به نوشته مورخان باستان و مورخان یونانی از جمله استرابون، یک قوم یهودی غیرمتمدن بوده و وحشیانه به شهرهای اطراف و خاک ایران، حمله می کردند. در طول تاریخ قوم خزر همیشه علیه ایران جنگیده و امروزه صهیونیست ها برای اینکه سابقه حضور تاریخی در منطقه کاسپین و قفقاز برای خود جعل کنند و مدعی وجود امپراطوری یهودی در این منطقه شوند، به سوابق وحشی گری همین قوم خزر و بزرگ نمایی آن می پردازند.

گفتگو از احسان موحدیان