دنیامالی: نخستین مدال آسیایی هاکی چمنی نقطه عطفی برای ورزش است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در پیامی، نخستین مدال هاکی چمنی ایران در آسیا را که با راهیابی تیم ملی جوانان کشورمان به رقابت‌های جام جهانی همراه شد، تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کسب نخستین مدال هاکی چمنی ایران و صعود شایسته تیم ملی جوانان به جام جهانی، دستاوردی ارزشمند برای ورزش کشور و نقطه عطفی در مسیر توسعه این رشته است. این موفقیت را به بازیکنان، کادر فنی، خانواده بزرگ هاکی و مسئولان فدراسیون صمیمانه تبریک می‌گویم.

این افتخار، حاصل تلاش و شایستگی ملی‌پوشان جوان و نتیجه رویکردی است که با هدایت وزارت ورزش و جوانان و همراهی فدراسیون هاکی، توسعه هاکی چمنی را در اولویت قرار داد؛ رویکردی که هم در آماده‌سازی و تقویت تیم‌های ملی و هم در توسعه زیرساخت‌های این رشته دنبال شد و امروز ثمره آن در قالب نخستین مدال و صعود مقتدرانه به جام جهانی نمایان شده است.

امیدوارم این موفقیت، سرآغاز فصلی تازه برای هاکی چمنی ایران باشد و با استمرار این مسیر، زمینه برای افتخارآفرینی‌های بیشتر ورزشکاران کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی فراهم شود. برای همه ملی‌پوشان، مربیان، کادر فنی و مدیران فدراسیون هاکی آرزوی سلامتی و توفیق دارم.