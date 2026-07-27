پوتین: روسیه به اهداف خود در عملیات نظامی در اوکراین خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ولادیمیر پوتین در سخنانی در جمع نمایندگان دومای روسیه گفت: پنج سال گذشته برای تاریخ روسیه بسیار دشوار و تعیین‌کننده بوده است.

وی با اشاره به اینکه مردم روسیه از عملیات نظامی روسیه در اوکراین حمایت می ‌کنند و برای پیروزی روسیه هر کاری انجام خواهند داد از انسجام مردم این کشور در برابر فشارها علیه روسیه سخن گفت.

او تاکید کرد: نمایندگان دوما تصمیمات سریع و موثری گرفتند که برای روسیه ضروری بود.

پوتین به وحدت نیروهای سیاسی مختلف در دوما شاره کرد.

رئیس جمهور روسیه گفت: نظم نوین جهانی اکنون در بحبوحه درگیری و رقابت شدید در حال شکل گیری است.

پوتین تاکید کرد: روسیه به اهداف خود در عملیات نظامی روسیه در اوکراین دست خواهد یافت.

او گفت: همه تصمیمات راهبردی روسیه مبتنی بر منافع واقعی شهروندانش است. غرب در تلاش است تا اقتصاد و علم روسیه را تضعیف کند، اما مردم روسیه مقاوم هستند و درمانده نخواهند شد.

پوتین تاکید کرد: مقامات روسی، با همکاری جامعه روسیه، آماده‌اند تا قاطعانه هرگونه اقدام خصمانه علیه روسیه را دفع کنند. اعضای دوما وفاداری و پایداری خود را به میهنشان نشان داده‌اند.

رئیس جمهور روسیه گفت: غرب در تعداد تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه و ناکارآمدی آنها رکورد زده است. دشمنان روسیه به دلیل عدم موفقیت در میدان نبرد به تاکتیک‌های تروریستی متوسل می‌شوند.

پوتین گفت: تحریم‌های غرب علیه روسیه به کشورهایی که این تحریم‌ها را اعمال کرده‌اند، آسیب می‌رساند.