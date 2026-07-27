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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

پوتین: روسیه به اهداف خود در عملیات نظامی در اوکراین خواهد رسید

پوتین: روسیه به اهداف خود در عملیات نظامی در اوکراین خواهد رسید

رئیس جمهور روسیه با دشوار توصیف کردن پنج سال گذشته برای این کشور گفت: روسیه به اهداف خود در عملیات نظامی روسیه در اوکراین دست خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ولادیمیر پوتین در سخنانی در جمع نمایندگان دومای روسیه گفت: پنج سال گذشته برای تاریخ روسیه بسیار دشوار و تعیین‌کننده بوده است.

وی با اشاره به اینکه مردم روسیه از عملیات نظامی روسیه در اوکراین حمایت می ‌کنند و برای پیروزی روسیه هر کاری انجام خواهند داد از انسجام مردم این کشور در برابر فشارها علیه روسیه سخن گفت.

او تاکید کرد: نمایندگان دوما تصمیمات سریع و موثری گرفتند که برای روسیه ضروری بود.

پوتین به وحدت نیروهای سیاسی مختلف در دوما شاره کرد.

رئیس جمهور روسیه گفت: نظم نوین جهانی اکنون در بحبوحه درگیری و رقابت شدید در حال شکل گیری است.

پوتین تاکید کرد: روسیه به اهداف خود در عملیات نظامی روسیه در اوکراین دست خواهد یافت.

او گفت: همه تصمیمات راهبردی روسیه مبتنی بر منافع واقعی شهروندانش است. غرب در تلاش است تا اقتصاد و علم روسیه را تضعیف کند، اما مردم روسیه مقاوم هستند و درمانده نخواهند شد.

پوتین تاکید کرد: مقامات روسی، با همکاری جامعه روسیه، آماده‌اند تا قاطعانه هرگونه اقدام خصمانه علیه روسیه را دفع کنند. اعضای دوما وفاداری و پایداری خود را به میهنشان نشان داده‌اند.

رئیس جمهور روسیه گفت: غرب در تعداد تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه و ناکارآمدی آنها رکورد زده است. دشمنان روسیه به دلیل عدم موفقیت در میدان نبرد به تاکتیک‌های تروریستی متوسل می‌شوند.

پوتین گفت: تحریم‌های غرب علیه روسیه به کشورهایی که این تحریم‌ها را اعمال کرده‌اند، آسیب می‌رساند.

کد مطلب 6900815

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