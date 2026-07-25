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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۱

گفتگوی وزیر امور خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

گفتگوی وزیر امور خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

وزیر امور خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یک تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یک تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی، ضمن محکومیت شدید و قاطعانه حمله نظامی رژیم اوکراین به یک شناور تجاری جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر، خواستار واکنش قاطع شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و جامعه بین‌المللی و پاسخگو کردن عاملان و حامیان این اقدام جنایتکارانه شد.

طرفین همچنین با اشاره به تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز متعاقب پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تجاوزات آمریکا علیه ایران، بر ضرورت اتخاذ ابتکارات دیپلماتیک برای مدیریت تنش‌ها تأکید کردند.

کد مطلب 6899092

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