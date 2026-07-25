به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی شامگاه شنبه در دهمین شب ماه صفر و در یکصدوهفتمین اجتماع خیابانی مردم انقلابی و بصیر محله طبرسی شمالی مشهد با موضوع «خونخواهی تا ظهور» که با حضور خانوادههای معزز شهدای مدافع وطن و امنیت برگزار شد، از استمرار حضور مردم در این اجتماعات قدردانی و اظهار کرد: از برادران و خواهرانی که در مسیر مقاومت و جهاد در راه خدا این تجمع را استمرار بخشیده و همچنان با حضور خود از جبهه حق حمایت میکنند، صمیمانه تشکر میکنم. این حضور، بزرگترین ابزار پیشرفت و پشتیبانی از رزمندگان و مدافعان ما در عرصه مقابله با آمریکای نابکار و جهانخوار است.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه پیشرفت و پیروزی در این مسیر بر دو پایه اساسی استوار است، افزود: دو مسئله عامل پیشرفت ماست؛ نخست خدا و دوم مردم. سنت و مشیت الهی بر این تعلق گرفته است که نصرت و یاری خود را شامل مردمی کند که خود به پا خاسته و خواهان دین خدا باشند. خداوند چنین مردمی را یاری میکند، اما اگر مردم در خانهها بنشینند، از صحنه خارج شوند و در عرصه مجاهدت حضور پیدا نکنند، هرچند مسئله، مسئله دین خدا باشد، نصرت الهی شامل حال آنان نخواهد شد.
وی با استناد به آیات قرآن کریم ادامه داد: خداوند متعال در قرآن میفرماید: «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا». کسانی که میگویند پروردگار ما خداست و سپس بر این مسیر استقامت میورزند، ملائکه بر آنان نازل میشوند. اگر تنها بگویند پروردگار ما خداست، اما استقامت نداشته باشند، این بشارت شامل حال آنان نمیشود و اگر تنها استقامت داشته باشند، اما ایمان و اعتقاد به خدا را نداشته باشند، باز هم مشمول این وعده الهی نخواهند شد. کسانی که هم ایمان به خدا دارند و هم در مسیر حق مقاومت میکنند، فرشتگان الهی بر آنان نازل میشوند.
استقامت، زمینهساز نصرت الهی و پیروزی جبهه حق
علم الهدی با اشاره به بشارتهای الهی برای اهل استقامت گفت: ملائکه با دو بشارت بر آنان نازل میشوند؛ نخست اینکه «أَلَّا تَخَافُوا»، یعنی از دشمن نترسید. دشمن هر اندازه از قدرت، امکانات و تجهیزات برخوردار باشد، قدرت او هرگز به اندازه قدرت خدا نیست و قدرت الهی پشتیبان شماست. بشارت دوم نیز «وَلَا تَحْزَنُوا» است؛ یعنی غصه نخورید و اندوه به دل راه ندهید، زیرا یقیناً پیروزی از آنِ شما خواهد بود.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: شرایط امروز ما دقیقاً همان چیزی است که خداوند متعال در این آیه ترسیم فرموده است. هم رزمندگان ما و هم مردم ما میگویند «ربنا الله». شما به خاطر دین، بندگی خدا و مجاهدت در راه عبودیت پروردگار، در این ساعات پایانی شب در این اجتماع حضور پیدا میکنید. شما هم ایمان خود را اعلام کردهاید و هم استقامت ورزیدهاید. اکنون بیش از یکصد شب است که با قدرت در برابر دشمن ایستادهاید و این حضور و مقاومت، بزرگترین عاملی است که دشمن را از هرگونه امید به ایجاد آشوب و بهرهبرداری از اختلافات داخلی ناامید میکند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی مردان و زنان اینگونه در صحنه حضور دارند، دیگر حوادثی مانند فتنه دیماه در کشور قابل تکرار نخواهد بود. این حضور ارزشمند برادران و خواهران، پشتوانه اقتدار نظام اسلامی است.
علم الهدی سپس به آیه ۲۱۴ سوره مبارکه بقره اشاره کرد و گفت: خداوند متعال در این آیه میفرماید: «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَأْتِکُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ...». خداوند از امتهای پیشین سخن میگوید؛ امتهایی که پیش از امت پیامبر اسلام(صلیاللهعلیهوآله) زندگی میکردند و در مسیر مقابله با دشمنان خدا گرفتار سختیها، فشارها و تزلزل شدند؛ تا آنجا که حتی پیامبرشان و مؤمنان همراه او گفتند: «مَتَی نَصْرُ اللَّهِ»؛ پس یاری خدا چه زمانی خواهد رسید؟ در همان هنگام خداوند فرمود: «أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیبٌ»؛ آگاه باشید که نصرت خدا نزدیک است و سرانجام آنان را پیروز ساخت.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی ادامه داد: یکی از فرماندهان سپاه برای من نقل میکرد که در همین جنگ موسوم به «رمضان» که همچنان ادامه دارد، در یکی از روزها سه ناوچه آمریکایی تصمیم گرفتند به تنگه هرمز حمله کنند و آن را به تصرف خود درآورند. نیروهای ما در برابر این تهاجم قرار گرفتند. نخستین موشک به سمت ناوچه اول شلیک شد، اما با سامانههای راداری آن منحرف شد و به هدف اصابت نکرد. موشک دوم نیز به ناوچه دوم اصابت نکرد. طبیعی بود که اگر هر سه ناوچه موفق به پیشروی میشدند، تنگه هرمز در معرض سقوط قرار میگرفت.
وی افزود: در همان لحظه، رزمندگان ما به صورت دستهجمعی آیه «مَتَی نَصْرُ اللَّهِ» را زمزمه کردند. پس از آن، موشک سوم به سمت ناوچه سوم شلیک شد و این بار ناوچه نتوانست در برابر آن مقاومت کند، هدف قرار گرفت و سقوط کرد. دو ناوچه دیگر نیز عقبنشینی کرده و فرار کردند. این همان جلوهای از نصرت الهی است که خداوند وعده آن را داده است.
علم الهدی بیان کرد: خداوند متعال اینگونه بندگان خود را یاری میکند. از زمانی که آمریکا مرحله دوم حملات خود را آغاز کرده تاکنون، آتش برتر در اختیار رزمندگان ما بوده است. نیروهای آمریکایی در اردن، بحرین، کویت و همچنین در منطقه التنف سوریه هدف قرار گرفتند؛ منطقهای که آمریکا تصور میکرد با استقرار نیروهای خود در آن، از دسترس جمهوری اسلامی خارج خواهد بود.
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